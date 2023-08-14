TV yayın akışı 14 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ağustos Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Veda Mektubu
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Eltilerin Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Serhat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Üvey Anne
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Son Şövalyeler
02:15 Son Şövalyeler
04:00 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
04:00 Tuzak
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ruhun Duymaz
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
23:30 Yaz Şarkısı
02:00 Kısmet
04:15 Aşk Yeniden
05:45 Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Serhat
21:10 Şebeke
22:45 Adalet
22:30 Kendi Düşen Ağlamaz
01:25 Hayatımın Neşesi
03:15 Diriliş Ertuğrul
05:15 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:00 Kiralık Aşk
10:15 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
16:15 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Eltilerin Savaşı
00:45 Ah Nerede
02:30 Erkenci Kuş
04:00 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Sindrella
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Üvey Anne
00:20 Vermem Seni Ellere
03:20 Üvey Anne
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:10 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Dönence
02:30 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
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