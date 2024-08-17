TV yayın akışı 17 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2024 Cumartesi, 09:30
TV yayın akışı 17 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Mucize Aşk

15:45 Aile

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Vadeli Hayat

01:30 Vadeli Hayat

03:30 Mucize Aşk

TV yayın akışı 17 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yumurcak

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

00:30 Çok Akustik

02:15 Güneşi Beklerken

03:30 Müzik Arası

04:45 Dönence

TV yayın akışı 17 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

22:15 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

00:00 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 17 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07: 00 Bahtiyar Ölmez

10: 40 Aile İşi

13: 50 Nadide Hayat / Yerli Sinema

16: 00 Alan

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema

22: 00 Uyumsuz / Yabancı Sinema

00: 35 Güvenlik / Yabancı Sinema

02: 15 Ateş Kuşları

05: 00 Kaçak

TV yayın akışı 17 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper Bir Takım

07:45 Yabancı Sinema / Asi Kabadayı

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

TV yayın akışı 17 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Yasak Elma

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber

20:00 Oluversin Gari

23:30 Sen Çal Kapımı

00:45 İlk Buluşma

02:15 Mucize Doktor

04:45 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 17 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYINA AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Şehirden Uzakta

07.15 Beni Böyle Sev

09.15 Yedi Numara

10.10 Yeditepe İstanbul

11.10 Hayallerinin Peşinde

12.05 Türk Sineması "Doru Macera Adası"

13.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14.15 Seksenler

16.15 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

20.00 Yeşil Deniz Milenyum

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Yeşil Deniz Milenyum

04.25 Hayallerinin Peşinde

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

TV rehberi trt TV 8

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