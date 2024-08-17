TV yayın akışı 17 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ağustos günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Mucize Aşk
15:45 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Vadeli Hayat
01:30 Vadeli Hayat
03:30 Mucize Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcak
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
00:30 Çok Akustik
02:15 Güneşi Beklerken
03:30 Müzik Arası
04:45 Dönence
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:15 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
00:00 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07: 00 Bahtiyar Ölmez
10: 40 Aile İşi
13: 50 Nadide Hayat / Yerli Sinema
16: 00 Alan
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Şangay Şövalyeleri / Yabancı Sinema
22: 00 Uyumsuz / Yabancı Sinema
00: 35 Güvenlik / Yabancı Sinema
02: 15 Ateş Kuşları
05: 00 Kaçak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:30 Süper Bir Takım
07:45 Yabancı Sinema / Asi Kabadayı
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Yasak Elma
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber
20:00 Oluversin Gari
23:30 Sen Çal Kapımı
00:45 İlk Buluşma
02:15 Mucize Doktor
04:45 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
TRT 1 YAYINA AKIŞI
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Şehirden Uzakta
07.15 Beni Böyle Sev
09.15 Yedi Numara
10.10 Yeditepe İstanbul
11.10 Hayallerinin Peşinde
12.05 Türk Sineması "Doru Macera Adası"
13.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14.15 Seksenler
16.15 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
20.00 Yeşil Deniz Milenyum
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.50 Yeşil Deniz Milenyum
04.25 Hayallerinin Peşinde
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
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