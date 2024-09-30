TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Eylül günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Güzel Aşklar Diyarı
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Poyraz Karayel
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:50 Gönül Dağı
18:00 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:30 Teşkilat
02:10 Seksenler
03:30 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Deha
22:45 Bahar
01:30 Siyah Kalp
04:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 John Wick 4
00:00 John Wick 4
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Karadut
23:30 Karadut
02:20 Bir Gece Masalı
05:00 Benim İçin Üzülme
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin Yaz
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Gncalar
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:45 Kötü Kan
05:15 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
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