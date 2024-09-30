TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Eylül günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2024 Pazartesi, 09:30
TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güzel Aşklar Diyarı

22:45 Güzel Aşklar Diyarı

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:48 İstiklal Marşı

05:50 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:50 Gönül Dağı

18:00 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:30 Teşkilat

02:10 Seksenler

03:30 Gönül Dağı

TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deha

22:45 Bahar

01:30 Siyah Kalp

04:15 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 John Wick 4

00:00 John Wick 4

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Karadut

23:30 Karadut

02:20 Bir Gece Masalı

05:00 Benim İçin Üzülme

TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Gazete Magazin Yaz

13:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin Yaz

TV yayın akışı 30 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Gncalar

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:45 Kötü Kan

05:15 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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