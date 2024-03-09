TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 9 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 9 Mart Cumartesi TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2024 Cumartesi, 09:35
TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Korkma Ben Yanındayım

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yan Oda

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kardeşlerim

TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Kadifeden Kesesi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

15:00 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Bahar

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:20 Ateş Kuşları

TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yerli Dizi

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Müzik Arası

TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Şahane Hayatım

14:00 Kızıl Goncalar

16:45 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

01:00 Kirli Sepeti

03:30 Bay Yanlış

05:00 Adım Farah

06:00 İnadına Aşk

TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Sakla Beni

13:30 Yerli Dizi

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yan Oda

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

06:15 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Kül Masalı

09:10 Kara Ağaç Destanı

12:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

03:40 Kül Masalı

05:50 Kapanış

dizi TRT 1 Kanal D TV 8 Show TV Star TV

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