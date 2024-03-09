TV yayın akışı 9 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 9 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 9 Mart Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 9 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Korkma Ben Yanındayım
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yan Oda
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Kadifeden Kesesi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
15:00 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Bahar
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yerli Dizi
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Müzik Arası
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şahane Hayatım
14:00 Kızıl Goncalar
16:45 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
01:00 Kirli Sepeti
03:30 Bay Yanlış
05:00 Adım Farah
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:30 Sakla Beni
13:30 Yerli Dizi
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yan Oda
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Söz
06:15 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Kül Masalı
09:10 Kara Ağaç Destanı
12:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
03:40 Kül Masalı
05:50 Kapanış
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