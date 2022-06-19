Afyonkarahisar'da sağanak sele neden oldu
Ankara karayolu, İscehisar mevkisinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinden kaynaklı ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası yol çift yönlü trafiğe açıldı.
Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Dün gece Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 20. kilometresindeki İscehisar ilçesi Çalışlar mevkisinde sağanak sonrası su baskını oluştu. Ulaşımın kapandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yolun kapanmasının ardından bölgeye trafik, sağlık, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler iş makineleri ile yol ortasındaki refüjü açarak suyun tahliye edilmesini sağlarken, 1 saatten fazla kapalı kalan yol ekiplerin çalışması sonrasında açıldı.
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