Cem Yılmaz muhabire böyle çıkıştı: Normal insanlarız biz!
Komedyen Cem Yılmaz, oğlu ile alışveriş yaparken görüntülendiği sırada kendisine sorulan "Çocuğunuz özel eğitim alıyor mu?' sorusuna, “Türkiye’deki çocukların eğitimi nasıl oluyorsa Kemal’in eğitimi de öyle" cevabını verdi.
Bazı ünlülerin çocukları için özel öğretmenler tuttuğunu hatırlatan muhabire tekrar cevap veren Yılmaz, "Ben ‘bazı ünlüler’ değilim. Normal insanlarız biz!” diye konuştu.
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