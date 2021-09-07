Kadıköy’de önce oynadılar, sonra tekme tokat kavga ettiler

07 Eylül 2021 Salı, 11:00

Olay, geçtiğimiz gece Kadıköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup genç sahilde oyun havası açıp birlikte oyunlar oynadı. Gençler daha sonrasında ise bilinmeyen bir nedenle birbirlerine saldırdı. Dakikalarca doyasıya eğlenen gençlerin daha sonrasında ise tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.