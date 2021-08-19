Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Kovrovets', Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 913 borda numaralı 'Kovrovets' isimli mayın tarama gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.
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