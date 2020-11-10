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Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Türkiye'de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 09:33


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