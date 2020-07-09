Yürekleri dağlayan konuşma: Sizler de en az bizim kadar yanacaksınız!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 11:03

25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin de yaralandığı Çorlu tren kazasında ölenlerin yakınları ile vatandaşların katıldığı anma programında kazada kızı Bihter Bilgin’i kaybeden anne Zeliha Bilgin, oğlu Arda Sel’i kaybeden anne Mısra Öz ile kızı Sen Köse’yi kaybeden anne Aysun Köse ile avukat Hayrettin Çil birer konuşma yaptı. Anıt önünde tren kazasında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart da açıldı.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN KONUŞMA

Evde kızı ile hayaller kurduğunu belirten anne Aysun Köse “Bu yolun açıldıktan 2 ay sonra olayın yaşanması, gerekenin tam anlamıyla yapılmadığı ortadadır. Yolun altını doldurmuşlar, alın size hızlı tren demişler. Kim işin ehli? Sorumlulular yargılanmadıkça inanın bana canlarınıza dokunacak. Sizler de en az bizim kadar yanacaksınız. Bunlar kademe kademe herkese gidiyor. Her kurum da bir sıkıntı var. Benim evladım morgda karıştı, başkasını verdiler. 11 saat bir vagonu kaldıramadılar. Her kurumda sıkıntı var. Herkes sesimizi duysun. Yazıklar olsun. Hiç kimse işini doğru yapmayacak mı? Evlerimizin boş odalarını geziyor, kızımla evde dans ediyor gibi hayaller kuruyorum.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kazanın yaşandığı bölgede bulunan anıta aileler karanfil bıraktı.

Kazada kızını kaybeden Zeliha Bilgin sorumlular hesap verene kadar adalet arayışlarına devam edeceklerini ifade ederken, Mısra Öz de verdikleri bu mücadelenin gurur ve onur mücadelesi olduğunu belirterek hayatlarının son nefesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Kazada kızını kaybeden Aysun Öz de kızını trene kendi elleri ile bindirdiğini belirterek kazanın üzerinden iki yıl geçtiğini hayatını üzerine kurduğu evladını kaybettiğini ifade ederek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Av. Hayrettin Çil de 16 Temmuz 2020 tarihinde kazanın meydana geldiği yerde bilirkişi incelemesi ve keşif yapılacağını belirterek kazda yakınlarını kaybeden ailelere kamuoyu desteği verilmesini istedi.