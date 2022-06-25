10 aylık kocasının kadın olduğunu öğrendi
Endonezya’da 22 yaşında bir kadın, 10 aylık ‘kocasının’ kadın olduğunu öğrendi. Ülke basınında adı N.A olarak açıklanan kadın, annesi ilişkilerinden şüphe etmeye başlayana kadar evlendiği kişinin bir kadın olduğundan asla şüphelenmediğini söyledi.
Endonezya’da bir kadının, yaklaşık 10 aydır evli olduğu kocasının kadın olduğu ortaya çıktı.
NTV'de yer alan habere göre, ülke basınındaki haberlerde adı N.A olarak açıklanan 22 yaşındaki kadın, evli olduğu ‘kocasının’ kadın olduğunu öğrendikten sonra, kendisini doktor olarak tanıtmasının da yalan olduğunu söyledi.
Kocasına dava açan kadın, Jambi şehrinde Ahnaf Arrafif adındaki 'kocası' ile bir flört uygulamasında tanıştığını aktardı.
Bir süre yazıştıktan sonra buluştuklarını belirten N.A, birkaç hafta sonra Arrafif’in kendisine evlenme teklif ettiğini ve evlendiklerini belirtti.
Yaklaşık dört ay sonra ailesinin kocasından şüphelendiğini belirten kadın, ‘kocasının’ ailesini kendileriyle tanıştırmadığının altını çizdi.
Bununla birlikte nöroloji doktoru olduğunu belirten Arrafif’in herhangi bir iş yapmadığını gördükten sonra mesleğinden de şüphelendiklerini dile getiren N.A, kocasının doktor da olmadığını anladıklarını vurguladı. Kocasının kıyafetlerini asla çıkarmadığını, hatta duşa bile kıyafetle girdiğini söyleyen N.A, annesinin kocasından soyunmasını istediğini ve gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.
Adını Ahnaf Arrafif olarak söyleyen kocasının annesinin soyunması talebinin ardından her şeyi itiraf ettiğini belirten 22 yaşındaki kadın, Erayani adında bir kadın olduğunu açıkladığını söyledi.
N.A, Jambi Bölge Mahkemesine, annesi ilişkilerinden şüphe etmeye başlayana kadar evlendiği kişinin bir kadın olduğundan asla şüphelenmediğini sözlerine ekledi.
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