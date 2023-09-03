3 Eylül'de MasterChef'te kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? MasterChef Türkiye'den şaşırtan karar!
MasterChef All Star'da yarışmacıları gözyaşlarına boğan bir eleme yaşandı. Yaptığı hata nedeniyle yarışmadan elenen yarışmacı herkesi şaşkına çevirdi. MasterChef All Star'da 3 Eylül akşamı yayımlanan yeni bölümde elenen yarışmacının kim olduğu araştırılıyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi?
MasterChef All Star'da mücadele hız kesmeden devam ederken her hafta bir yarışmacı MasterChef olma hayallerine veda ediyor. İzleyiciler, MasterChef All Star'da dün akşam kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? MasterChef All Star'da bu hafta kim elendi? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?
Masterchef Allstar'da bu hafta Gamze, Tahsin, Eda, Kıvanç, Batuhan, Tolga, Sefa eleme potasında yer aldı.
MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?
Masterchef Türkiye Allstar'da Çağatay hayallerine veda etti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu hafta iki takım yarışında yer alamayan Çağatay Masterchef Türkiye'den elendi. Böylece bu hafta hayallerine veda eden isim oldu.
ELEME POTASINDAKİ İSİMLERE NE OLACAK?
Potada yer almayan Çağatay'ın vedasının ardından akıllara gelen soru potada yer alan 7 isme ne olacağı oldu.
Şeflerden gelen açıklamaya göre bu hafta potada yer alan isimler iki turdan oluşan eleme potasına katılacak. Bu 7 isimin içinden en başarısız tabağı yapan isim bu haftanın eleme adayı olacak. Bu aday 9 haftanın eleme adayı ile bir kez daha yarışacak.
Yani iki haftadan eleme potasında çıkan isimler son bir kez daha yarışacak...
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