'8 bin lira fazla' dedi, 200 liraya kendisi yaptı

14 Kasım 2021 Pazar, 11:11

Yurt dışından emekli olduktan sonra memleketi Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde yaşamaya karar veren Niyazi Karaman, kendi arazisine bir ev yaptı.

Evin dış cephesi için fiyat araştırması yapan Karaman, 8 bin liradan aşağıya mantolamayı yaptıramayacağını görünce kendisi bir çözüm buldu.

Deniz kenarından topladığı çakıl taşları, mermer ve tahta parçalarını evinin dış cephesinde kullanan Karaman, mantolamayı kendisi yapmış oldu.

"HEM SAĞLAM OLDU HEM DE PARA VERMEDİK"



Karaman “Kızımın tavsiyesiyle deniz taşlarından yapma kararı aldık. ‘Deniz taşlarıyla deneyelim, olursa olur, olmazsa başka bir yol buluruz’ dedik. Deniz taşlarını tuzlu sudan arındırdık ve duvara yapıştırmaya başladık. Güzel olduğunu görünce dört bir yanına bunu döşedik. Hem sağlam oldu hem para vermedik. Bu arada bulduğumuz mermer taşlarıyla, çöğe atılan dekor malzemelerini bulup duvara yapıştırdık. İzolasyon da buna dahil. Bunun sonucunda güzel bir görünüm oldu” dedi.



8 bin liralık mantolamayı 200 liralık çimento ile halleden Karaman, kızı ile gerçekleştirdiği mantolama işleminin 10 günde son bulduğunu dile getirdi.

