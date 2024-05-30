Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:39

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:39

Havaların ısınmasıyla birlikte, pek çok kişi hızlı kilo verme yöntemlerini denemeye başladı. Ancak, dengeli bir beslenme planına sahip olmadan hızlı kilo vermek pek de kolay değil. Öğünlerinizi ve atıştırmalıklarınızı besin değeri yüksek ancak düşük kalorili ve lifli ürünlerle hazırlamazsanız, kilo verme süreci oldukça zorlu olabilir. Peki, diyet yaparken tok kalmanızı sağlayacak besinler nelerdir? İşte açlığınızı bastıran düşük kalorili 10 besin...

AÇLIĞINIZI BASTIRAN DÜŞÜK KALORİLİ 10 BESİN

1. Yulaf:

Yulaf ezmesi, sağlıklı bir beslenme planının vazgeçilmez bir parçasıdır ve içerdiği yüksek lif ve protein miktarıyla öne çıkar. Yarım fincan yulaf ezmesi, sadece 150 kalori sağlarken, 5 gram protein ve 4 gram lif içerir. Günlük olarak önerilen lif alımını sağlamak için oldukça önemli bir katkı sağlar.

2. Hurma:

Diyet listelerinin tatlı kategorisinde oldukça popüler olan hurma, doğal bir şeker kaynağıdır ve tatlı ihtiyacınızı büyük ölçüde giderebilir. Bir adet hurmada sadece 67 kalori bulunur. Bu düşük kalori içeriğiyle, tatlı krizlerinizi yönetmek ve sağlıklı bir şekilde tatlı ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir seçenektir. Hurma, doğal olarak meyve şekeri olan fruktoz içerir. Ancak, rafine şekerlerden farklı olarak, hurmadaki şekerin yanında lif, vitaminler ve mineraller de bulunur. Bu da onu daha sağlıklı bir tatlı alternatifi yapar. Ayrıca, lif içeriği sindirim sistemini destekler, tokluk hissini artırır ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

3. Salatalık:

Salatalık, sağlıklı ve düşük kalorili bir sebze olarak bilinir. Yüksek su içeriği sayesinde tokluk hissi sağlar ve vücudu hidrate eder. Bir kupa salatalık tüketmek sadece 15 kalori içerirken, kabuğu da lif açısından zengindir, sindirim sağlığını destekler.

4. Badem:

Badem, sağlıklı yağlar ve önemli besin maddeleri bakımından zengin bir kuruyemiştir ve birçok diyet listesinde önerilen bir yiyecektir. Kalorisi biraz yüksek olsa da, günlük olarak bir miktar doğal yağ almamız gerektiğini düşündüğümüzde, badem mükemmel bir seçenek olabilir. 28 gram badem tükettiğinizde yaklaşık 164 kalori alırsınız. Bu miktar, sağlıklı bir ara öğün veya atıştırmalık olarak mükemmel bir şekilde planlanabilir.

5. Ahududu:

Diyet listelerine renk katmanın harika bir yolu ahududu tüketmektir. Ahududu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık olarak çok kolay tüketilebilir. Ayrıca, yüksek lif içeriğiyle sindirim sağlığını destekler. Bir kupa ahududu tüketerek sadece 64 kalori alırsınız. Bu düşük kalori içeriğiyle, kilo kontrolü yapanlar için ideal bir seçenektir. Ayrıca, lif açısından zengin olmasıyla da dikkat çeker. Lif, sindirim sistemi sağlığını destekler, tokluk hissini artırır ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Bu da aşırı yeme eğilimini azaltabilir ve diyetinizi daha başarılı hale getirebilir.

6. Brokoli:

Brokoli, diyet listelerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve sadece sevimli görüntüsü değil, sağlık açısından sunduğu pek çok fayda nedeniyle bu listelere girmiştir. Bir fincan doğranmış brokoli tükettiğinizde sadece 30 kalori alırsınız. Ancak bu küçük sebze, vücudunuza 2 gramdan fazla protein, bol miktarda lif ve 82 miligram C vitamini sağlar. Brokoli, düşük kalorili olmasına rağmen, yüksek besleyici değere sahiptir. Protein içeriği kasların onarımı ve büyümesi için önemlidir, lif içeriği ise sindirim sağlığını destekler ve tokluk hissini artırır. Ayrıca, C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve antioksidan özelliklere sahiptir, böylece hücresel hasarı önler ve genel sağlığı destekler.

7. Yaban mersini:

Diyetteyken meyve tüketmek oldukça önemlidir ve yaban mersini gibi besleyici meyveler, düşük kalori içeriğiyle ideal bir seçenek sunar. Bir fincan yaban mersini tükettiğinizde sadece 86 kalori alırsınız. Ancak bu küçük meyve, protein ve lif açısından da zengindir. Yaban mersini, sağlık açısından pek çok fayda sağlayan bir meyvedir. Lif içeriği sindirim sağlığını destekler ve tokluk hissini artırır. Ayrıca, antioksidanlar bakımından zengin olmasıyla da dikkat çeker. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı önler ve genel sağlığı destekler.

8. Armut:

Sağlıklı bir diyet için lif alımı oldukça önemlidir ve armutlar bu konuda harika bir kaynaktır. Bir fincan armut dilimi, 4 gram lif içerirken, sadece 80 kalori sağlar. Ortalama bir orta boy armut sadece 101 kaloriyle oldukça düşük bir enerji değerine sahiptir. Dolayısıyla, armutlar sağlıklı beslenme planınıza eklemenin mükemmel bir yoludur.

9. Yunan yoğurdu:

Yunan yoğurdu, yoğurdun en yoğun ve kremamsı formudur ve Türk yoğurdunun en az üç kez süzülmesiyle elde edilir. Bu yoğurt türü, sadece yoğurt olarak değil, birçok lezzetli yemeğin içeriğini zenginleştirmek için de kullanılabilir. İnanılması güç olabilir ama badem, çilek, salatalık ve hatta fırınlanmış patates gibi besleyici gıdaların tatlarını yükseltmeye oldukça yardımcı olur. Yunan yoğurdu, hem lezzetli bir atıştırmalık olarak tüketilebilir hem de çeşitli yemek ve tariflerde kullanılabilir. Özellikle smoothie'lerde, soslarda ve tatlı tariflerinde sıklıkla tercih edilir. Bu yoğurt türü, yüksek protein içeriğiyle de dikkat çeker ve tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

10. Bezelye:

Bezelye, sadece 59 kaloriyle oldukça düşük enerji içeriğine sahiptir, ancak aynı zamanda vücuda önemli miktarda protein sağlar. Özellikle vegan ve vejetaryen beslenme düzenine sahip olanlar için, protein ihtiyacını karşılamak oldukça önemlidir. Bezelye, bu ihtiyacı karşılamak için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca, et veya tavuk gibi ana yemeklerin yanında garnitür olarak da kullanılabilir veya salatalara eklenerek besleyici bir katkı sağlayabilir.