Adele'in 'perili' olduğunu söylediği evi alıcı bulamıyor: Tam 6 milyon sterlin!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:39

Güncelleme: 24.01.2025 - 09:39

İngiliz şarkıcı Adele, "Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" gibi hit şarkılarıyla dünya çapında tanınıyor.

Ünlü sanatçının 6 milyon sterlin değerindeki eski malikanesi, "perili" olduğu iddiaları nedeniyle bir türlü alıcı bulamıyor.

"OLDUKÇA KORKUTUCU" DEDİ



Daily Mail’in haberine göre, Adele’in Batı Sussex'teki malikanesinin "perili" olduğu iddiaları, satış sürecini çıkmaza soktu.

Kapalı ve açık yüzme havuzları, tenis kortu ve helikopter pisti bulunan, 10 yatak odalı lüks malikane, ünlü şarkıcının açıklamaları nedeniyle alıcıları kaçırıyor.

Adele, bir sohbet programında, sadece 6 ay yaşadığı malikanenin "oldukça korkutucu" olduğunu dile getirmişti. Evin yeni sahibi Nicholas Sutton, Adele’in bu sözlerinin satış sürecini olumsuz etkilediğini ve bir alıcının satıştan çekilmesine neden olduğunu söyledi. Sutton, evin "itibarının" zarar gördüğünü ifade ederek, malikaneyi üç eve ve bir kulübeye dönüştürmek için izin talebinde bulundu.

Adele’in açıklamalarının ardından malikanenin restore edilerek satışa sunulacağı belirtildi.

SAHNELERE VEDA ETTİ



2008 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü "19" ile müzik dünyasına adım atan Adele, geçtiğimiz haftalarda sahnelere veda ettiğini açıkladı.

36 yaşındaki sanatçı, sahneye son çıkışında, "Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Adele, müzikle ilgili herhangi bir gelecek planı olmadığını da belirtti.