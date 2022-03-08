Alpay Kazan kimdir? Neden öldü, hastalığı neydi? İşte merak edilenler
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan; Survivor, Exathlon, Göz6, Ütopya gibi programların yapımcısı olan Acun Medya'nın kurucuları arasında yer aldı. Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen deneyimli isim, son olarak Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nde kamera arkasında yapım ekibinde görevliydi. İşte, Alpay Kazan biyografisi...
2022 Survivor All Star'da 7 Mart 2022 günü ekranlara gelen bölümünde Acun Ilıcalı'nın yerine sunuculuk yapan Murat Ceylan, çalışma arkadaşları Alpay Kazan'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ceylan, "Ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay ağabeyimiz yenik düştü. Bugün ben de sınanıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum. Alpay ağabey şahsım adıma çocukluğumdan beri tanıdığım, bana ağabeylik yapan biriydi. Sizler de yakından tanıyordunuz çoğunuzun anıları vardı" dedi.
Yakın dostunun ölüm haberiyle sarsılan Acun Ilıcalı da, Instagram'dan duygu dolu bir paylaşım yaptı. Alpay Kazan ile fotoğraflarını paylaşan Ilıcalı, gönderisine "Alpay’ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" notunu düştü.
ALPAY KAZAN'IN HAYAT HİKAYESİ
1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Alpay Kazan, Acun Medya'nın kuruluşunda yer aldı.
Göz6, Exathlon, Ütopya, Survivor programlarının yapım ekibinde farklı görevlerde bulundu.
Son olarak Acun Medya'da Genel İdari Koordinatörlük yapıyordu.
Alpay Kazan, 6 Mart 2022 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle 48 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi, İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Üzücü haberin ardından Fenerbahçeli taraftarlar da peş peşe başsağlığı mesajı paylaştı.
Alpay Kazan'ın ölümü sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yapan çalışma arkadşı Alp Kırşan "Canım kadar çok sevdiğim Alpay abimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tanıdığım günden kaybettiğim güne kadar birlikte geçirdiğim her an, beni tanıştırdığı insanlar, evlenmem ve baba olmam, hayatımda vesile olduğun her şey için arkandan dua etmekten başka yapabileceğim hiç bir şey olmaması çok acı. Seni çok sevdim çok seveceğim canım abim. Nurlar içinde yat, bu kardeşin seni hiç bir zaman unutmayacak ve her zaman her yerde yaşatacak..." ifadelerine yer verdi.
TV8'de Survivor yorumculuğu yapan Semih Öztürk de sosyal medya paylaşımında "Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
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