Audrey Hepburn'ü canlandıracak isim belli oldu
İkonik filmlerin Oscar ödüllü yıldızı Audrey Hepburn'ün hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Son olarak ünlü oyuncu Rooney Mara'nın, Audrey Hepburn'ün yaşamını konu alan filmde oynayacağı duyuruldu.
Sinemanın gelmiş geçmiş en güzel yüzlerinden biri olarak tanımlanan oyuncu Audrey Hepburn'ün hayatı film oluyor. “Ejderha Dövmeli Kız” ve “Carol” filmleriyle tanınan Rooney Mara ise, efsanevi film yıldızı Audrey Hepburn'un biyografik filminde oynayacak.
Film, “Call Me By Your Name” ile ünlenen Luca Guandagnino tarafından yönetilecek. Apple Stüdyoları için çekilecek filmin senaryosu ise Michael Mitnick'e (The Staggering Girl, The Current War) ait.
Sözcü’nün aktardığı habere göre filmin çekim sürecine
ilişkin ise henüz bilgi yok.
Fotoğraf: Reuters
63 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Filmleri arasında “Breakfast at Tiffany's”, “My Fair Lady”,
“Funny Face”, “Sabrina” gibi ünlü klasiklerin yer aldığı Hepburn, “Roman
Holiday” filmiyle de Oscar kazanmıştı.
Hubert de Givenchy'e ilham kaynağı olan bir moda ikonu da
olan Hepburn, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da yıllarca görev yaptı. Audrey
Hepburn, 1993'te 63 yaşındayken İsviçre'de hayatını kaybetti.
Joaquin Phoenix ile birlikte olan Rooney Mara ise son olarak Guillermo del Toro'nun yönettiği ve başrollerini Bradley Cooper ve Cate Blanchet ile paylaştığı “Nightmare Alley” filmde oynadı.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan kötü haber
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Kavcıoğlu'ndan dolar kuru açıklaması
- Fed, doların ateşini yakacak
- Kripto para dolandırıcılığında rekor: 14 milyar dolar
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- İşçiler ayağa kalktı: 'Yönetim istifa'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Tablo açıklandı: Günlük vaka sayısında yeni rekor!
- 'Başarılı olmadı'