Chris Hemsworth'ün başrolünde olduğu Extraction 2'den ilk tanıtım geldi
Netflix, Chris Hemsworth'ün başrolünde yer aldığı aksiyon filmi "Extraction"ın ikinci bölümü için açıklama yaptı. Filmden ilk tanıtım videosu yayınlandı.
Dünyaca ünlü oyuncu Chris Hemsworth'ün başrolünde yer aldığı Netflix orijinal yapımı aksiyon filmi "Extraction"ın devam filmi için ilk resmi açıklama geldi.
Dijital yayın platformu Netflix'in sanal hayran etkinliği "Tudum" sunumu sırasında, oyuncu Chris Hemsworth'ün yer aldığı yeni bir video yayınlandı. Böylece filmin devamının geleceği doğrulandı.
Beyazperde'nin haberine göre, ilk "Extraction" filmi, gizli operasyonlarda çalışan paralı asker Tyler Rake'in (Hemsworth) tehlikeli bir uyuşturucu baronunun kaçırılan oğlunu kurtarmak için yaptıklarını konu alıyordu.
Sam Hargrave tarafından yönetilen serinin devam filminde yapımcılığı "Avengers: Endgame"in yönetmenleri Joe ve Anthony Russo üstlenecek.
Yönetmen Hargrave, daha önce verdiği bir röportajda filmde yer alan aksiyon sahneleriyle ilgili, "Bunu kapsamlı bir şekilde konuştuk. Doğrusu, her zaman evimde dolaşırım ya da aksiyonla eğlenceli ya da farklı bir şeyler yapmanın yollarını ararım. Bunu yakalamanın ilginç bir yolu olabilir mi?', 'Oh, bu harika olurdu.' Bu yüzden her zaman kataloglama yapıyorum ve harika olacak aksiyon ve farklı aksiyon seti parçalarını yakalamanın farklı, eğlenceli yollarını bulmaya çalışıyorum. Bunların hepsi elbette bir meydan okuma için" ifadeleri kullandı.
Senarist Joe Russo da 2020 yılının sonlarında, "Extraction 2"nin sonbahar 2021'de prodüksiyonuna başlanacağını açıklamıştı.
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