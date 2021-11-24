David Bowie belgeseli için hazırlıklara başlandı: Yayınlanmamış görüntüler ortaya çıkacak
Brett Morgen imzalı David Bowie belgeseli için hazırlıklara başlandı. Bowie’nin daha önce yayınlanmamış konser görüntülerini içeren film, prömiyerini 2022 Sundance Film Festivali’nde yapabilir. Öte yandan belgeselin ses miksajında; Ford v Ferrari filmiyle Oscar adaylığı elde eden David Giammarco ve Freddie Mercury‘i konu alan Bohemian Rhapsody ile Oscar kazanan Paul Massey bulunuyor.
Jane ve Kurt Cobain: Montage of Heck belgesellerine imza atan ve On the Ropes ile Oscar adaylığı elde eden yönetmen Brett Morgen, David Bowie’nin daha önce yayınlanmamış konser görüntülerini içeren bir belgesel üzerine çalışıyor.
Yönetmen, 2016 yılında karaciğer kanserinden hayatını kaybeden David Bowie‘nin nadir bulunan ve yayınlanmamış görüntülerini ortaya çıkarıyor.
FilmLoverss'ın Variety’nin haberinden aktardığına göre, Morgen’ın dört seneyi aşkın süredir üzerinde çalıştığı belgeselin biyografik bir yapıya sahip olmayacağı söyleniyor. Binlerce saatlik materyal üzerine kurulacak olan belgesel, sürükleyici bir sinema deneyimi olarak tanımlanıyor. Belgesel için aynı zamanda David Bowie’nin uzun süredir yapımcısı olan Tony Visconti ve eşi Iman ile de görüşmeler yapılıyor. Her ne kadar eşi, Bowie ile ilgili bir belgesele karşı çıktığını belirtse de bu yapımın sanatçıyı onurlandırmak adına büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.
PRÖMİYERİNİ 2022 SUNDANCE FİLM FESTİVALİ’NDE YAPABİLİR
2000 yılında On the Ropes adlı boks belgeseli ile En İyi Belgesel Oscar adaylığı elde eden Brett Morgen, David Bowie belgeselinde yer alan görüntüler arasında canlı konser kayıtlarının da bulunduğu bilgisini paylaştı. IMAX formatında izleyiciyle buluşmayı hedefleyen yapımın yayın tarihi henüz belli olmamakla birlikte, 2022 Sundance Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapması planlanıyor.
Belgeselin ses miksajında ise; Ford v Ferrari filmiyle Oscar adaylığı elde eden David Giammarco ve bir diğer ikon Freddie Mercury‘i konu alan Bohemian Rhapsody ile Oscar kazanan Paul Massey bulunuyor. Ayrıca ses tasarımında yine Bohemian Rhapsody ile Oscar kazanan John Warhurst ve Nina Hartstone yer alıyor.
10 Ocak 2016 tarihinde kaybettiğimiz David Bowie müzik kariyerinde sayısız eser bırakırken aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de eşsiz eserlere yer vermişti. Sanatçı The Man Who Fell to Earth ve Labyrinth gibi filmlerin başrolünü üstlenirken Christopher Nolan imzalı The Prestige filminde Nicola Tesla’ya hayat vermişti.
Video Haberler
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dövizdeki sert yükselişin ardından yurttaşlar sokakta
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı
- Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i işaret etti
- Dolar fırladı, A Haber'den tepki çeken haber