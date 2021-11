David Bowie belgeseli için hazırlıklara başlandı: Yayınlanmamış görüntüler ortaya çıkacak

24 Kasım 2021 Çarşamba, 00:00

Jane ve Kurt Cobain: Montage of Heck belgesellerine imza atan ve On the Ropes ile Oscar adaylığı elde eden yönetmen Brett Morgen, David Bowie’nin daha önce yayınlanmamış konser görüntülerini içeren bir belgesel üzerine çalışıyor.

Yönetmen, 2016 yılında karaciğer kanserinden hayatını kaybeden David Bowie‘nin nadir bulunan ve yayınlanmamış görüntülerini ortaya çıkarıyor.

FilmLoverss'ın Variety’nin haberinden aktardığına göre, Morgen’ın dört seneyi aşkın süredir üzerinde çalıştığı belgeselin biyografik bir yapıya sahip olmayacağı söyleniyor. Binlerce saatlik materyal üzerine kurulacak olan belgesel, sürükleyici bir sinema deneyimi olarak tanımlanıyor. Belgesel için aynı zamanda David Bowie’nin uzun süredir yapımcısı olan Tony Visconti ve eşi Iman ile de görüşmeler yapılıyor. Her ne kadar eşi, Bowie ile ilgili bir belgesele karşı çıktığını belirtse de bu yapımın sanatçıyı onurlandırmak adına büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.

PRÖMİYERİNİ 2022 SUNDANCE FİLM FESTİVALİ’NDE YAPABİLİR

2000 yılında On the Ropes adlı boks belgeseli ile En İyi Belgesel Oscar adaylığı elde eden Brett Morgen, David Bowie belgeselinde yer alan görüntüler arasında canlı konser kayıtlarının da bulunduğu bilgisini paylaştı. IMAX formatında izleyiciyle buluşmayı hedefleyen yapımın yayın tarihi henüz belli olmamakla birlikte, 2022 Sundance Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapması planlanıyor.

Belgeselin ses miksajında ise; Ford v Ferrari filmiyle Oscar adaylığı elde eden David Giammarco ve bir diğer ikon Freddie Mercury‘i konu alan Bohemian Rhapsody ile Oscar kazanan Paul Massey bulunuyor. Ayrıca ses tasarımında yine Bohemian Rhapsody ile Oscar kazanan John Warhurst ve Nina Hartstone yer alıyor.

10 Ocak 2016 tarihinde kaybettiğimiz David Bowie müzik kariyerinde sayısız eser bırakırken aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de eşsiz eserlere yer vermişti. Sanatçı The Man Who Fell to Earth ve Labyrinth gibi filmlerin başrolünü üstlenirken Christopher Nolan imzalı The Prestige filminde Nicola Tesla’ya hayat vermişti.