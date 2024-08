Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:25

Güncelleme: 27.08.2024 - 13:25

ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı çeşitli önlemler almak için harekete geçildi. Peki, Doğu At Ensefaliti nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

DOĞU AT ENSEFALİTİ NEDİR?

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

DOĞU AT ENSEFALİTİ BELİRTİLERİ

İnkübasyon Süresi: Virüs bulaştıktan sonra genellikle 4 ila 10 gün içinde belirtiler ortaya çıkar.

Hafif Enfeksiyon: Bazı kişilerde virüs hafif grip benzeri belirtilerle seyredebilir.

Ağır Enfeksiyon: Daha ciddi vakalarda, baş ağrısı, yüksek ateş, titreme, kusma, uyuşukluk, konfüzyon ve koma gibi belirtiler görülebilir. Ensefalit (beyin iltihabı) gelişirse, bu durum ölümcül olabilir veya kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilir.

DOĞU AT ENSEFALİTİ TÜRKIYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Türkiye'de Doğu At Ensefaliti Virüsü enfeksiyonlarına dair belirgin bir vaka raporu henüz bulunmamaktadır.