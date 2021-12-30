Enis Arıkan "öldü" haberlerine tepki :'Anam, bacım görse ne hisseder'

İkinci kez koronavirüse yakalanan oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2021 Perşembe, 16:51
Enis Arıkan
Abone Ol google-news

Enis Arıkan, geçen günlerde Instagram hesabından yayınladığı video ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Arıkan, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan ‘ölüm’ haberlerine isyan etti.

Arıkan, “Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi’yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder” dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler