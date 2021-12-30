Enis Arıkan "öldü" haberlerine tepki :'Anam, bacım görse ne hisseder'
İkinci kez koronavirüse yakalanan oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.
Enis Arıkan, geçen günlerde Instagram hesabından yayınladığı video ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Arıkan, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Ünlü oyuncu evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan ‘ölüm’ haberlerine isyan etti.
Arıkan, “Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi’yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder” dedi.
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