Ev işi yapmak ömrü uzatıyor

Yayınlanma: 28.07.2024 - 20:05

Güncelleme: 28.07.2024 - 20:05

Hollanda’daki Rotterdam Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, düzenli olarak ev işi yapan kişilerin ömürlerinin fazladan 3 yıl daha uzadığını ortaya koydu.

7 bin erkek ve kadının günlük aktivitelerini inceleyen uzmanlar, ev işi yapmanın erkekler üzerinde aynı etkiyi göstermediğini belirterek, fazladan ev işi yapan erkeklerin ömrünün uzadığına dair bir bulgu olmadığını ifade ettiler.

Araştırma ekinin başındaki Doktor Klodian Dhana, bahçe işiyle uğraşmanın erkeklerin ömrünü uzattığını vurgulayarak, “Bahçe işleriyle uğraşan erkeklerin ömrü ortalama 2.7 yıl uzuyor. Kadınlar da ise bunu gözlemleyemedik” ifadelerini kullandı.

YER SİLMEK

Bezi yerleştirin. Bir kolunuzdan destek alıp diğer kolunuzu bükmeden kendinizden uzaklaştırın. Kolun en fazla uzandığı noktada bezi kolunuzu bükmeden kendinize çekin ve vücudun yükselmesine izin verin. Hareketi tekrarlayın. Üst kol, göbek ve karın kaslarını çalıştırıyor. 30 dakikası 200 kalori yaktırıyor. 45 dakika dansla eşdeğer.

HALI KALDIRMAK-SERMEK

Halının ortasına geçerek dizlerinizin üzerine oturun ve eğilerek halının ucunu tutun. Halının ucunu kendinize doğru çekerek kalkın. Kalktıktan sonra halının üzerinden geri çekilerek halıyı taşıyın. Halıyı yere bırakın ve halının üzerindeki düzeltmeleri dizlerinizin üzerine oturarak yapın. 30 dakikalık hareket 180 kalori yakar. 35 dakika golf oynamakla aynı.