Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:01

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:01

The Notebook adlı filmde “Allie” adlı karakterin yaşlılık halini canlandıran ünlü oyuncu Gena Rowlands hayatını kaybetti. Rowlands’a bir süre önce Alzheimer teşhisi konulmuştu. Peki, Gena Rowlands kimdir? The Notebook filminin yıldız ismi Gena Rowlands neden öldü?

GENA ROWLANDS KİMDİR?

19 Haziran 1930 doğumlu Gena Rowlands, Altın Küre ve Emmy Ödülü sahibidir. Oyuncu Robert Lansing ile beraber rol aldıkları The 87th Precinct filminde başarılı bir performans sergiledi. 1980 yapımı Gloria filminde aynı isimli karakteri canlandıran sanatçı ünlü yönetmen ve oyuncu John Cassavetes ile onun 1989'da ölümüne kadar evli kalmışlar 3 çocukları vardır.

GENA ROWLANDS FİLMLERİ

The High Cost of Loving (1958)

Shadows (1959)

Lonely Are the Brave (1962)

The Spiral Road (1962)

A Child Is Waiting (1963)

Tony Rome (1967)

Faces (1968)

Machine Gun McCain (1968)

Minnie and Moskowitz (1971)

A Woman Under the Influence (1974)

Two-Minute Warning (1976)

Opening Night (1977)

The Brink's Job (1978)

Gloria (1980)

Tempest (1982)

Love Streams (1984)

An Early Frost (1985) (televizyon)

Light of Day (1987)

Another Woman (1988)

The Betty Ford Story (1988) (televizyon)

Hollywood Mavericks (1990) (documental)

Once Around (1991)

Night on Earth (1991)

Ted and Venus (1991)

Face of a Stranger (1991)

Crazy in Love (1992) (televizyon)

Silent Cries (1993)

Anything for John (1993) (documental)

Something to Talk About (1995)

The Neon Bible (1995)

Unhook the Stars (1996) (televizyon)

She's So Lovely (1997)

Paulie (1998)

Hope Floats (1998)

The Mighty (1998)

Playing by Heart (1998)

The Weekend (1999)

The Color of Love: Jacey's Story (2000) (televizyon)

Wild Iris (2001) (televizyon)

Hysterical Blindness (2002) (televizyon)

Taking Lives (2004)

The Notebook (2004)

The Skeleton Key (2005)

Paris, je t'aime (2006)

Broken English (2007)

Persépolis (2007) (voz)

What If The God Were the Sun? (2007) (televizyon)

Monk (2009) (televizyon)

NCIS (2010) (televizyon)

Yellow (2011)