Grease'in efsane karakterlerinin 10 bölümlük mini dizisi geliyor
John Travolta ve Olivia Newton John'un başrollerini paylaştığı efsanevi film Grease'in ünlü Pembe Hanımlar'ı (Pink Ladies) için, Paramount+ mini bir dizi hazırlığına girişti. Filmdeki hikâyenin dört yıl öncesinde geçen dizinin, Rise of the Pink Ladies ismiyle yayınlanması bekleniyor.
Paramount+, pazartesi günü yeni 10 bölümlük orijinal dizisi
Grease: Rise of the Pink Ladies için planlarını açıkladı. Yeni dizi; 1978’deki
hit müzikalin hikâyesinin dört yıl öncesini anlatacak dizi, filmin ikonik 50’li
kız çetesinin başlangıç hikayesini ekrana taşıyacak.
Grease: Rise of the Pink Ladies 1954’te; klasik filmdeki
olaylardan önce geçiyor ve dört bıkmış uyumsuz genci Rydell Lisesi’nde takip
ediyor.
Müzikal dizide Marisa Davila, Cheyenne Isabel Wells, Ari
Notartomaso, Tricia Fukuhara, Shanel Bailey, Madison Thompson, Johnathan
Nieves, Jason Schmidt, Maxwell Whittington-Cooper ve Jackie Hoffman yer alıyor.
Sözcü’de yer alan habere göre; Paramount Television Studios
ve Paramount+ Orijinal Senaryo Dizisi Başkanı Nicole Clemens, “Yapmakta
olduğumuz ve hayran kalacağınız heyecan verici müzikal numaralardan oluşan
inanılmaz bir kadroya yer veren yeni orijinal dizimizi tanıtmaktan heyecan
duyuyoruz” dedi.
Dizinin çekimleri Vancouver’da başladı. 1978’deki hit
filmdeki yıldızlardan hiç kimse projede yer almıyor ve hatta karakterleri de
projede yer almayacak.
Grease: Rise of the Pink Ladies, 2022’de ViacomCBS’nin yayın
ağı Paramount+’da yayınlanacak.
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