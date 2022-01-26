The Office yıldızları aynı komedi filminde buluşuyor
Fenomen dizi serisi The Office'in başrol oyuncuları Steve Carell ve John Krasinski, yeni komedi filmi IF'te bir araya gelecek. İlk olarak adı ‘Imaginary Friends’ (Hayali Arkadaşlar) olarak açıklanan filmin kadrosuna Steve Carell da eklendi.
Ünlü oyuncular Steve Carell ve John Krasinski, The Office
sonrasında ilk kez bir projede yer alacak.
Büyük çıkışını NBC'nin The Office dizisiyle yapan John
Krasinski, komedi filmi çekmeye hazırlanıyor ve The Office'teki rol arkadaşı
Steve Carell ile yeniden bir araya geliyor.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; senaryosunu John
Krasinski'nin yazdığı filmin konusu ile ilgili henüz resmi bir açıklama
yapılmadı ancak filmin Krasinski'nin, çocukluk hayallerini yeniden keşfetme
yolculuğu ile ilgili orijinal bir fikrine dayandığı öğrenildi.
ÜNLÜ İSİM DE KADRODA
Beyaz Perde’nin aktardığına göre, ilk olarak adı ‘Imaginary
Friends’ (Hayali Arkadaşlar) olarak açıklanan filmde Ryan Reynolds'ın rol acağı
duyurulmuştu. Son olarak Free Guy ve Netflix yapımı Red Notice filmlerinde
izlediğimiz Reynolds'ın ardından projeye komedi filmlerinin ve dizilerinin
aranan ismi Steve Carell eklendi.
IF'in oyuncu kadrosunda ayrıca Fleabag dizisinin yaratıcısı
ve oyuncusu Phoebe Waller-Bridge, Killing Eve dizisinde Carolyn Martens
karakterini canlandıran ve Harry Potter filmlerindeki Petunia Teyze rolüyle
hafızalara kazınan Fiona Shaw, Louis Gossett Jr., Cailey Fleming ve Alan Kim
yer alıyor.
2019 yılında, proje ilk açıklandığında John Krasinski'nin filmde rol de alacağı duyurulmuştu, fakat şu anda Krasinski kamera önüne mi geçecek yoksa sadece yönetmen koltuğunda mı oturacağı bilinmiyor.
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