Hans Magnus Enzensberger kimdir? Hans Magnus Enzensberger'in kitapları nelerdir?
Alman edebiyatının ünlü yazarı Hans Magnus Enzensberger hayatını kaybetti. Hans Magnus Enzensberger kimdir? Hans Magnus Enzensberger'in kitapları nelerdir?
Hans Magnus Enzensberger,11 Kasım 1929'da Almanya'da doğdu. Enzensberger'in çocukluk dönemi Nürnberg'de geçti. Hamburg, Erlangen ve Paris'te Alman Filolojisi ve felsefe eğitimi gördü. Edebiyat ve felsefe ile ilgilendi.1955 yılında Clemens Brentano'nun şiirleri üzerine doktora tezini verdi. 1957 yılına kadar Stuttgart'ta radyo editörlüğü yaptı. Amerika ve Küba'da öğretim görevlisi olarak bulundu. Almanca konuşulan ülkelerdeki yazarların ve eleştirmenlerin 1947'de oluşturdukları birlik olan Grup 47 üyesi oldu. 1965 ve 1975 yılları arasında Kursbuch dergisinin editörlüğünü yaptı.1985'ten bu yana Die Andere Bibliothek adlı kitap serisinin editörlüğünü yapmaktadır. Yazar ayda bir yayınlanan TransAtlantik dergisinin kurucusudur. Yazarın çalışmaları 40'tan fazla dile çevrilmiştir.
Enzensberger; yazar Christian Enzensberger'in büyük kardeşidir.
HANS MAGNUS ENZENSBERGER'İN KİTAPLARI
Verteidigung der Wölfe
Politik und Verbrechen
Deutschland
Das Verhör von Habana
Constituents of a Theory of the Media
Der kurze Sommer der Anarchie
Gespräche mit Marx und Engels
Palaver. Politische Überlegungen
Mausoleum
Der Untergang der Titanic
Polit. Brosamen, Essays
Ach, Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern
Mittelmass und Wahn
Zukunftsmusik
Die Tochter der Luft
Die Große Wanderung
Zickzack
Wo warst du
Der Zahlenteufel
Leichter als Luft: Moralische Gedichte
Schreckens Maenner
Einzelheiten I & II
Gedichte 1950-2005
HANS MAGNUS ENZENSBERGER'İN TÜRKÇE'YE ÇEVRİLEN KİTAPLARI
Titaniğin Batışı
Bütün Şiirlerinden Seçmeler
Körler Alfabesi
Sayı Şeytanı
Ah Avrupa!
Havana Duruşması
Anarşinin Kısa Yazı Buenaventura Durriti'nin Yaşamı ve Ölümü
İç Savaş Manzaraları
HANS MAGNUS ENZENSBERGER'İN ÖLÜMÜ
Hans Magnus Enzensberger, Almanya'nın Münih şehrinde hayata gözlerini yumdu.
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