Hans Magnus Enzensberger kimdir? Hans Magnus Enzensberger'in kitapları nelerdir?

Hans Magnus Enzensberger,11 Kasım 1929'da Almanya'da doğdu. Enzensberger'in çocukluk dönemi Nürnberg'de geçti. Hamburg, Erlangen ve Paris'te Alman Filolojisi ve felsefe eğitimi gördü. Edebiyat ve felsefe ile ilgilendi.1955 yılında Clemens Brentano'nun şiirleri üzerine doktora tezini verdi. 1957 yılına kadar Stuttgart'ta radyo editörlüğü yaptı. Amerika ve Küba'da öğretim görevlisi olarak bulundu. Almanca konuşulan ülkelerdeki yazarların ve eleştirmenlerin 1947'de oluşturdukları birlik olan Grup 47 üyesi oldu. 1965 ve 1975 yılları arasında Kursbuch dergisinin editörlüğünü yaptı.1985'ten bu yana Die Andere Bibliothek adlı kitap serisinin editörlüğünü yapmaktadır. Yazar ayda bir yayınlanan TransAtlantik dergisinin kurucusudur. Yazarın çalışmaları 40'tan fazla dile çevrilmiştir.

Enzensberger; yazar Christian Enzensberger'in büyük kardeşidir.

HANS MAGNUS ENZENSBERGER'İN KİTAPLARI

Verteidigung der Wölfe

Politik und Verbrechen

Deutschland

Das Verhör von Habana

Constituents of a Theory of the Media

Der kurze Sommer der Anarchie

Gespräche mit Marx und Engels

Palaver. Politische Überlegungen

Mausoleum

Der Untergang der Titanic

Polit. Brosamen, Essays

Ach, Europa! Wahrnehmungen aus sieben Ländern

Mittelmass und Wahn

Zukunftsmusik

Die Tochter der Luft

Die Große Wanderung

Zickzack

Wo warst du

Der Zahlenteufel

Leichter als Luft: Moralische Gedichte

Schreckens Maenner

Einzelheiten I & II

Gedichte 1950-2005

HANS MAGNUS ENZENSBERGER'İN TÜRKÇE'YE ÇEVRİLEN KİTAPLARI

Titaniğin Batışı

Bütün Şiirlerinden Seçmeler

Körler Alfabesi

Sayı Şeytanı

Ah Avrupa!

Havana Duruşması

Anarşinin Kısa Yazı Buenaventura Durriti'nin Yaşamı ve Ölümü

İç Savaş Manzaraları

HANS MAGNUS ENZENSBERGER'İN ÖLÜMÜ

Hans Magnus Enzensberger, Almanya'nın Münih şehrinde hayata gözlerini yumdu.