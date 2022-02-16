İki yıl ara vermişti: Demir Demirkan tekrar sahneye dönüyor

16 Şubat 2022 Çarşamba, 13:57

“Zaferlerim”, “Aşktan Öte”, “Gitti Gider” gibi unutulmaz şarkılara imza atan, Türk rock müziğin önemli temsilcilerinden Demir Demirkan uzun bir aranın ardından solo konserlerine devam ediyor. ABD’de yaşayan ve müzik çalışmalarına ABD ve Türkiye'de devam eden şarkıcı, Mart ayında vereceği konserlerle Türkiye’deki dinleyicisi ile buluşacak. İlk olarak İzmir’de konser verecek olan Demirkan, ardından İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de sahne alacak. Sanatçıya sahnede yıllardır beraber çalıştığı müzisyen arkadaşları, bas gitarda Levent Candaş, davulda Arbak Dal ve gitarda Serkan Gürüzümcü eşlik edecek.

“DİNLEYİCİMİ ÇOK ÖZLEDİM”

2016'da ABD’ye yerleşen ve hayatını burada sürdüren sanatçı, son olarak karantina sürecinde yazdığı "Deli Hayaller" ile yeniden dinleyicilerle buluşturduğu "Hayat Nedir" şarkılarını müzikseverlerle paylaşmıştı. İki yıldır konser vermediğini ve dinleyicisini çok özlediğini dile getiren Demirkan, “İki yılı aşkın bir süredir solo konser yapmadım ve hem grubum ile çalmayı hem de dinleyicimi çok özledim. Mart ayında dört konser ile bu ayrılığa son veriyoruz ve bu gerçekten heyecanla karışık büyük bir mutluluk. Hasretimiz sona eriyor!” dedi.

Demir Demirkan, 2 Mart’ta İzmir Ooze Venue, 3 Mart’ta İstanbul Dorock XL Kadıköy, 22 Mart’ta Ankara 6:45, 29 Mart’ta Eskişehir IF sahnesinde olacak.

