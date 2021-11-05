İngiliz şirket işe alım yapacak: Günde 300 farklı çay deneyecek tiryakiler aranıyor
İngiltere’nin en büyük çay markası Tetley, tadım ekibine katılacak tutkulu, gezmeye meraklı, stres altında çalışabilecek ve günde 300 bardak çay içebilecek iki tiryaki arıyor. Şirket, yaptığı açıklama ile deneyim aramadıklarını da belirtti.
Birleşik Krallık'ın Yorkshire şehrinde, 1837 yılında kurulan çay markası Tetley, çay tadım ekibine iki yeni uzman katacaklarını duyurdu.
Tetley, işe alınacak adayların eğitim için dünyanın dört bir yanına farklı çayları tatmaları için gönderileceğini belirtti.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Tetley yaptığı açıklamada, lisans programından en az 2:2 derecesi (İngiltere not sistemine göre Türkiye’deki ‘C’ notuna tekabül ediyor) ile mezun, güçlü analitik becerilere sahip, motivasyonu yüksek ve stres altında iyi çalışabilecek her adayın bu yeni pozisyona başvurabileceğini belirterek, deneyim aramadıklarını da söyledi.
"Çay tadımı bir sanattır, aynı ustalaşması yıllar alan bir şarap garsonu olmak gibidir” ifadelerini kullanan şirket, yeni çay tadım profesyonellerinin 10 bin saatlik eğitimin ardından bu ünvanı kazanacaklarını belirtti.
Adayın, günde 300 kadar demlenmiş çay tadabileceğini söyleyen şirket, “Yani, muhteşem yiyecek ve içeceklerin tadına bakmak için bir tutkunuz varsa ve farklı kalitedeki çayların parlaklığı, rengi, tadı hakkında öğrenmeye meraklıysanız, sizden haber bekliyoruz” dedi.
Pozisyona 5 Kasım'a kadar şu adresten başvurulabilir:
https://www.grb.uk.com/graduate-jobs/graduate-tea-buyer-west-london-30288?new=1
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