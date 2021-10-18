İspanya’da 'Ağlama Evi' açıldı: 'Girin ve ağlayın'

18 Ekim 2021 Pazartesi, 10:00

İspanya’nın başkenti Madrid’de özel bir klinik tarafından Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı. Ruh sağlığının önemini vurgulamayı ve psikoloğa gitme olgusunu normalleştirmek amacıyla açılan ev, 3 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Renkli loş ışıklarla dekore edilen Ağlama Evi’nin duvarlarında psikologlara ait telefon numaralarının yanı sıra “Girin ve ağlayın”, “Benimde endişelerim var”, “Kötü olmak da iyidir”, “Ağlayan cesurdur” gibi motive edici mesajlar içeren yazılar bulunuyor.

Klinik tarafından yapılan açıklamada, Ağlama Evi’nin açılış nedeniyle 15, 16 ve 17 Ekim günlerinde ücretsiz olarak herkesin ziyaretine açık olduğu bildirilerek, psikolojik desteğin herkes için daha kolay, daha rahat ve daha erişilebilir olmasını pekiştirmek amacıyla, ziyaret eden herkese ücretsiz 60 dakikalık çevrim içi psikolojik tedavi hediye edileceği belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde yaptığı konuşmasında, ruh sağlığı sorunları ile ilgili olarak “Bu bir tabu değil, konuşulması, açığa çıkarılması ve ona göre hareket edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullanmış, 24 saat intihar yardım hattı gibi hizmetleri de içerecek olan 100 milyon euroluk bir ruh sağlığı hizmeti planladıklarını duyurmuştu.

İspanya’da 2019 yılında 3 bin 671 kişi intihar nedeniyle hayatını kaybederken, intihar doğal nedenlerden sonra en yaygın ikinci ölüm nedeni oldu. Hükümet verilerine göre, ülkedeki her 10 gençten birinde ruh sağlığı sorunu tespit edilirken, genel nüfusun yüzde 5,8’inde kaygı problemi olduğu belirtildi.

