Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan'dan yeni paylaşım

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:11

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:11

Son dönemde tedavisi nedeniyle YouTube programına veda ettiğini açıklayan yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, hastalığıyla ilgili paylaşım yaptı.

Çağlayan, "Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!" dedi.

"İKİ KİŞİNİN ARAMAMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Ünlü televizyon sunucusu, iki kişinin kendisini aramamasından duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı. Çağlayan "Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil” ifadelerini kullandı.