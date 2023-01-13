Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan'dan yeni paylaşım

Armağan Çağlayan sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Akciğer kanseri tedavisi gören ve sevenlerine sık sık sağlık durumu hakkında bilgi veren Armağan Çağlayan, Twitter hesabından "Bu hastalık ne beter bir şeymiş" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:11
Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan'dan yeni paylaşım
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Son dönemde tedavisi nedeniyle YouTube programına veda ettiğini açıklayan yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, hastalığıyla ilgili paylaşım yaptı.

Çağlayan, "Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!" dedi.

"İKİ KİŞİNİN ARAMAMASI BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Ünlü televizyon sunucusu, iki kişinin kendisini aramamasından duyduğu üzüntüyü paylaşmıştı. Çağlayan "Şimdi saçma sağan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil” ifadelerini kullandı.


Armağan Çağlayan sosyal medya akciğer kanseri

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