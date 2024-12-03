Mariah Carey tek bir şarkıdan servet kazanıyor
Mariah Carey'nin adete bir Noel marşına dönen 'All I Want For Christmas Is You'dan her yıl servet kazanıyor.
Mariah Carey'nin ikonik Noel şarkısı All I Want For Christmas Is You, her yıl milyonlarca dinleyiciye ulaşarak şarkıcısına büyük bir servet kazandırıyor.
Mariah Carey, bu şarkısından her yıl yaklaşık 3 milyon dolar kazandığını açıkladı. Bu miktar, şarkıcıyı, bir şarkıdan en fazla gelir elde eden sanatçılar arasında üst sıralara taşıyor.
Yılbaşı sezonunun vazgeçilmezi haline gelen All I Want For Christmas Is You, her yıl popülerliğini artırarak Carey'nin müzik kariyerinde önemli bir yer edinmeye devam ediyor.
Şarkının kazancı, hem dijital platformlarda hem de yıllık dinleme sayılarında ciddi bir artış sağlıyor.
Etiketler: #Mariah Carey
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