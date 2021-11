Ölen yazar Pieter Aspe'nin külleri son kitabının mürekkebine karıştırıldı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 17:18

Fotoğraf: AFP / Kurt Desplenter



Belçika'nın en çok okunan polisiye roman yazarlarından Pieter Haspeslag'ın külleri, son kitabının basımında kullanılan mürekkebe karıştırılarak okuyucularına 'hediye' edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, kitaplarını 'Pieter Aspe' adıyla yazan ve bu isimle tanınan Belçikalı yazar Pieter Haspeslag, geçen mayıs ayında 68 yaşındayken akciğer hastalığından öldü.

Yazarın, Pieter Van In adlı hayali dedektifin maceralarını anlatan 'Van In' serisinin beşinci kitabı bu hafta yayınlandı. Kitapları filmlere ve dizilere konu olan, önemli edebiyat ödüllerine layık görülen yazar, ölmeden önce yazdığı son 'Van In' kitabında okuyucuları için bir 'sürpriz' planladı.

Aspe'nin son romanının ilk 25 bin baskısında kullanılan mürekkebe, ölümünden sonra yakılan yazarın külleri katıldı.

Belçikalı Aspe, ülkesinde en çok okunan polisiye roman yazarlarından biriydi. Aspe, 2010 yılında prestijli Hercules Poirot yaşam boyu başarı ödülüne layık görülmüştü.