Queen gitaristi Brian May, Covid-19'a yakalandı: 'Üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim'
Koronavirüse yakalandığını duyuran Queen gitaristi Brian May, bir haftadır zor zamanlar geçirdiğini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti. May, "Şu an aşı olmayan çok sayıda insan hastanelerde, yaşam ve ölüm arasında çizgide, üç doz aşı olmasaydım iyileşemeyebilirdim" ifadelerini kullandı.
Efsane rock grubu Queen'in gitaristi Brian May, Instagram’da paylaştığı gönderilerle Covid-19 sürecini anlattı.
Eşi Anito Dobson ile arkadaşlarıyla doğum günü yemeğine gittiklerini anlatan 74 yaşındaki rock yıldızı, sabahtan hızlı test yaptırdıklarını, ikisinin de aşılı olduğunu vurguladı.
Omicron varyantının hızla yayıldığını vurgulayan May, yemeğe katılmanın bir 'risk' olduğunu belirtti.
"İLK GÜNLER KORKUNÇTU"
Henüz Covid geçirmeyenlere seslenen May, ilk günleri 'korkunç' geçirdiğini belirterek 'geçirebileceğiniz en kötü grip' dedi. Çektiği videoda aşı yaptırmayanlara seslenen May, “Şu an aşı olmayan çok sayıda insan hastanelerde, yaşam ve ölüm arasında çizgide” dedi.
May, üç doz aşı olmasaydı kendisinin de iyileşemeyeceğini düşündüğünü belirtti.
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