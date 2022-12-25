Ronan Vibert kimdir? Ronan Vibert neden hayatını kaybetti?
İngiliz oyuncu Ronan Vibert hayatını kaybetti. Ronan Vibert kimdir? Ronan Vibert neden hayatını kaybetti?
Usta sinema ve televizyon oyuncusu Ronan Vibert yaşamını yitirdi.
RONAN VİBERT KİMDİR?
1964 yılında Cambridshire'da doğan Ronan Vibert, 80'lerin sonunda oyunculuk kariyerine başladı. Vibert, Roman Polanski'nin Piyanist filminde, The Shadow of the Vampire'da Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life'da rol almıştı.
2010'ların başında rönesans dönemi İtalyası'ndaki soyluluarı anlatan The Borgias'ta oynayarak önemli bir çıkış yaptı.
Yine 2014'te Tom Hanks ve Emma Thompson'la birlikte In Mary's Shadow'da görev aldı. 2013 yılında Jess Vibert ile evlendi.
RONAN VİBERT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Ronan Vibert 58 yaşında Florida' bir hastanede öldü. Ölüm neden henüz açıklanmadı.
RONAN VİBERT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1987 On the Black Hill
1989 Traffik
1990 Birds of a Feather
1991 Van der Valk
1992 Jeeves and Wooster
1993 Lovejoy
1995 Cadfael
The Buccaneers
1996 Tales from the Crypt
1998 Tale of the Mummy
1999 Gimme Gimme Gimme
Highlander: The Raven
1999–2000 The Scarlet Pimpernel
2000 The Mrs Bradley Mysteries
Shadow of the Vampire
2001 The Cat's Meow
2002 Shearing
2002 The Pianist
2002 The Princess and the Pea
2003 Keen Eddie
Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life
2004 London
Gladiatress
2005 Hex
Waking The Dead
2006 Ultimate Force
2006 Midsomer Murders
2007 Taggart
Rome
2008 The Sarah Jane Adventures
2009 The Bill
Inspector Lewis
2010 The Last Seven
Agatha Christie's Poirot
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2011 The Borgias
The Man Who Crossed Hitler
2012 Hatfields & McCoys
2013 Saving Mr. Banks
2013 New Tricks
2014 Dracula Untold
2015 Jonathan Strange & Mr Norrell
2015 Penny Dreadful
2015 The Coroner
2017 The Snowman
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