Ronan Vibert kimdir? Ronan Vibert neden hayatını kaybetti?

25 Aralık 2022 Pazar, 17:47

Usta sinema ve televizyon oyuncusu Ronan Vibert yaşamını yitirdi.

RONAN VİBERT KİMDİR?

1964 yılında Cambridshire'da doğan Ronan Vibert, 80'lerin sonunda oyunculuk kariyerine başladı. Vibert, Roman Polanski'nin Piyanist filminde, The Shadow of the Vampire'da Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life'da rol almıştı.

2010'ların başında rönesans dönemi İtalyası'ndaki soyluluarı anlatan The Borgias'ta oynayarak önemli bir çıkış yaptı.

Yine 2014'te Tom Hanks ve Emma Thompson'la birlikte In Mary's Shadow'da görev aldı. 2013 yılında Jess Vibert ile evlendi.

RONAN VİBERT NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ronan Vibert 58 yaşında Florida' bir hastanede öldü. Ölüm neden henüz açıklanmadı.



RONAN VİBERT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1987 On the Black Hill

1989 Traffik

1990 Birds of a Feather

1991 Van der Valk

1992 Jeeves and Wooster

1993 Lovejoy

1995 Cadfael

The Buccaneers

1996 Tales from the Crypt

1998 Tale of the Mummy

1999 Gimme Gimme Gimme

Highlander: The Raven

1999–2000 The Scarlet Pimpernel

2000 The Mrs Bradley Mysteries

Shadow of the Vampire

2001 The Cat's Meow

2002 Shearing

2002 The Pianist

2002 The Princess and the Pea

2003 Keen Eddie

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life

2004 London

Gladiatress

2005 Hex

Waking The Dead

2006 Ultimate Force

2006 Midsomer Murders

2007 Taggart

Rome

2008 The Sarah Jane Adventures

2009 The Bill

Inspector Lewis

2010 The Last Seven

Agatha Christie's Poirot

1066

2011 The Borgias

The Man Who Crossed Hitler

2012 Hatfields & McCoys

2013 Saving Mr. Banks

2013 New Tricks

2014 Dracula Untold

2015 Jonathan Strange & Mr Norrell

2015 Penny Dreadful

2015 The Coroner

2017 The Snowman