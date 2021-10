Saturday Night Fever'ın unutulmaz oyuncusu Val Bisoglio yaşamını yitirdi

25 Ekim 2021 Pazartesi, 16:05

Görsel: YouTube

Saturday Night Fever'da John Travolta'nın asabi babasını canlandıran karakter oyuncusu Val Bisoglio yaşamını yitirdi.

Eşi Bonnie, Variety'ye yaptığı açıklamada 95 yaşında olan eşinin kendi evinde öldüğünü söyledi.

Bisoglio, televizyonda M*A*S*H ve Quincy ile ME'den en son sinema filmi olan The Sopranos'a kadar uzanan oyunculuk hayatında unutulmaz dönüşler yapmıştı.

VAL BISOGLIO KİMDİR?

Italo Valentino Bisoglio, 1926'da New York'ta İtalyan göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve kariyerine tiyatro oyunculuğu ile başladı.

Bisoglio, Shakespeare In The Park'ta Arthur Penn ile çalıştı ve Arthur Miller'ın göçmen draması A View From The Bridge'de rol aldı. IMDb'ye göre Val Bisoglio, 30. doğum gününde popüler suç dizisi The Edge Of Night'taki rolüyle ilk çıkışını yaptı.

The Doctors And The Nurses ve The Cool World gibi şovlarda çalışmaya devam etti ve ardından 1966'da iki dönüm noktası daha elde etti. Val Bisoglio ilk, 40 yaşına bastığı yıl, Neil Simon'ın müstakbel eşi Marsha Mason'ın da yer aldığı Hot Rod Hullaballoo filminde sinema oyunculuğuna başladı.

Aynı yıl, Broadway'de ilk kez rol aldı ve Lee Remick ve Robert DuVall'ın başrollerini paylaştığı Wait Before Dark adlı suç dramasında bir polisi canlandırdı. Yıllar boyunca, The Doctors'taki rolüne devam ederken bir yandan da bir dizi ünlü programda TV çalışmalarına devam etti.

En çok sevilen dizileri arasında; The Mary Tyler Moore Show, Love American Style, All In The Family, Barney Miller ve Kolchak: The Night Stalker yer alır.

1970'lerde efsanevi porno yıldızının kendisinin bir parodisini oynadığı Linda Lovelace For President adlı bir komedi filminde rahip rolünü üstlendi.

1977'de Val en çok, John Travolta'nın ikonik bir sahnede oğlunun kafasına vuran ve 'saçını izlemesi' istenen babasını canlandırdığı sahne ile beğenildi.

Çeyrek asır önce evlendiği Bonnie'ye ek olarak, Val'in hayatta kalanları arasında oğulları Joseph Bisoglio, Scott Chapman ve Casey DeFranco da var.