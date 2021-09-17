Sinem Kobal setlere geri dönüyor: Yeni projesi belli oldu
Şu sıralar kızı Lalin ile ilgilenen Sinem Kobal'ın yeniden setlere döneceği iddia edildi. Kobal konuya ilişkin açıklama yapmazken, ünlü oyuncunun 'Mahkum' adlı dizide Onur Tuna ile başrolü paylaşacağı öne sürüldü.
En son 2017 yılında 'Yüz Yüze' adlı dizide oynayan Sinem
Kobal anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalarak, tüm vaktini kızı Lalin'e
ayırmaya başladı. Ünlü oyuncunun ne zaman setlere döneceği merak ediliyordu.
Yeniden Kobal'ı ekranlarda görmek isteyen hayranları
sabırsızlıkla beklerken, oyuncu ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.
Sinem Kobal'ın yeniden setlere döneceği ve Onur Tuna ile başrol oynayacağı iddia edildi. Ancak konuya ilişkin hem oyuncudan hem de menajerinden resmi bir açıklama gelmedi.
SİNEM KOBAL 'MAHKUM' İLE DÖNÜYOR
En son 2017 yılında 'Yüz Yüze' adlı dizide oynayan Sinem Kobal'ın, ara verdiği televizyona geri dönme kararı aldığı iddia edildi. Kobal'ın bir yandan kızıyla ilgilendiği bir yandan ise gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.
Kobal'ın Mahkum isimli diziden teklif aldığı ve Onur Tuna
ile başrolü paylaşacağı yine gelen iddialar arasında.
DOKTORLUKTAN SAVCILIĞA
Güney Kore dizisi Innocent Defendant'tan uyarlanan yapımda
Tuna, masumluğunu kanıtlamak isteyen eski bir savcıyı oynayacak.
MF yapım şirketiyle görüşmeler halinde olan Kobal, teklifi
kabul ederse Onur Tuna ile partner olacak.
İddiaya göre dizinin senaryosu, daha önce 'Bir Başkadır' ve 'Şeref Bey' gibi dizilerin yazarlığını üstlenen Uğraş Güneş tarafından kaleme alınıyor.
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