'Son albüm olabilir' dedi: Jennifer Lopez emekli mi oluyor?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:01

Güncelleme: 13.02.2024 - 12:01

Jennifer Lopez'in 9. stüdyo albümü yaklaşıyor. Ünlü şarkıcının yeni albümü, 16 Şubat'ta dinleyicilerle buluşacak. Lopez, kariyerinin önemli anlarından biri olan 2002 çıkışlı albümü "This Is Me… Then"in 22. yılında duyurduğu yeni albümüne "This Is Me… Now" adını verdi.

54 yaşındaki şarkıcı, bu albümünün kariyerindeki son albüm olabileceğini ima etti. Lopez, "Açıkçası yeni bir albüm yapmak konusunda emin değilim. Bu albüm çok özel ve adeta bir 'koleksiyon parçası' gibi" dedi. "Bu albüm benim için bir dönemin sonu ama aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissettiriyor. Bu yüzden asla asla demem ama her şeyimi bu albüme verdim" şeklinde konuştu.

"BEN AFFLECK'E GÖNDERME"

"This Is Me… Now" albümü, Jennifer Lopez'in son yirmi yılda yaşadığı duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğu anlatacak. Albümde, Lopez'in hayatı ve deneyimlerine odaklanan şarkılar bulunacak. Ünlü şarkıcının zorlu çocukluk yılları ve ilişkilerine de albümde yer verilecek. Hatta albümdeki bazı şarkılar, Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile temmuz ayında yaşadığı evliliğe gönderme yapacak.

Jennifer Lopez ayrıca, yeni albümü için özel bir film projesi olan "This Is Me… Now: The Film"i duyurmuştu. Filmin senaryosunu eşi Ben Affleck ile birlikte yazan Lopez, dijital platformda yayınlanacak olan filmi albümle birlikte 16 Şubat 2024'te izleyicilerle buluşturacak.

Filmin tanıtımında, Ben Affleck'in 24 Kasım 2002 tarihli bir notu da yer alıyor. Notta "Aşk zor ama sen tatlısın. Hediye için teşekkürler. Umarım çiçekleri seversin. Hiç yetmez demiştin. Sana inanıyorum" ifadeleri bulunuyor.