Stephen Boss kimdir? Stephen Boss neden hayatını kaybetti?

15 Aralık 2022 Perşembe, 16:55

Stephen Boss, 40 yaşında yaşamını yitirdi.

STEPHEN BOSS KİMDİR?

Stephen Boss 1982 yılında Alabama'da doğdu. 2008'de So You Think You Can Dance'ın Amerikan versiyonunda ikinci oldu. Alabama'daki Southern Union State Community College ve Chapman Üniversitesi'nde dans eğitimi aldı. 2014'ten 2022'de gösterinin sona ermesine kadar, The Ellen DeGeneres Show'da DJ olarak görev yaptı.

STEPHEN BOSS'IN ÖZEL YAŞAMI

Stephen Boss 10 Aralık 2013't dansçı Allison Holker ?ile evlendi. Çiftin 3 çocuğu var.

STEPHEN BOSS NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Stephen Boss 13 Aralık 2022'de bir otel odasında ölü bulundu. Los Angeles Polis Teşkilatı intİhar ihtimali üzerinde duruyor.