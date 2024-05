Yayınlanma: 10.05.2024 - 19:48

Güncelleme: 10.05.2024 - 19:48

Survivor All Star'ın dün akşam yayımlanan bölümünde takımlarda değişikler meydana geldi. Bu değişikliklerin ardından hız kesmeden dokunulmazlık oyunu da oynandı. Yapılan değişikliklere göre artık eleme adayları karışık bir şekilde belirlenecek ve her hafta takımlar takım kaptanlarının isteği doğrultusunda değişebilecek. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? All Star'da eleme potasına giren ikinci isim... İşte ayrıntılar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Çarşamba günü gerçekleşen eleme oyununda adaya veda eden isim Mavi Takım yarışmacısı Furkan oldu.

YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Yapılan yarışmanın ardından en hızlı sürede parkuru tamamlayan isimler Merve ve Damla oldu. Yarışmacılar yeni takımlarına dahil oldu.

İşte yeni takımlar:

Kırmızı Takım

Merve Aydın

Nefise

Nagihan

Ogeday

Sercan

Özgür

Yunus Emre

Mavi Takım

Damla

Atakan

Seda

Aleyna

Batuhan

Hilmi Cem

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yeni takımlarla oynanan dokunulmazlık oyununun ardından kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım yarışmacılarının oylamaya gittiği gecede Sercan ve Yunus Emre aynı oyu alınca gözler takımın en fazla sayı alan ismi Ogeday'a döndü. Ogeday haftanın ilk eleme adayı olarak Sercan'ı seçti.

BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yeni takımların oluşturulmasının ardından bugün ikinci dokunulmazlık oyunu ile haftanın yeni eleme adayı belli olacak.