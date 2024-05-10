Survivor'da eleme adayı kim oldu? All Star'da eleme potasına giren ikinci isim...
Survivor All Star'da yeni hafta heyecanla başladı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da eleme potası şekillenmeye başladı. Hftanın eleme adaylarının kim olduğu ise yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? All Star'da eleme potasına giren ikinci isim...
Survivor All Star'ın dün akşam yayımlanan bölümünde takımlarda değişikler meydana geldi. Bu değişikliklerin ardından hız kesmeden dokunulmazlık oyunu da oynandı. Yapılan değişikliklere göre artık eleme adayları karışık bir şekilde belirlenecek ve her hafta takımlar takım kaptanlarının isteği doğrultusunda değişebilecek. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? All Star'da eleme potasına giren ikinci isim... İşte ayrıntılar...
GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Çarşamba günü gerçekleşen eleme oyununda adaya veda eden isim Mavi Takım yarışmacısı Furkan oldu.
YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?
Yapılan yarışmanın ardından en hızlı sürede parkuru tamamlayan isimler Merve ve Damla oldu. Yarışmacılar yeni takımlarına dahil oldu.
İşte yeni takımlar:
Kırmızı Takım
Merve Aydın
Nefise
Nagihan
Ogeday
Sercan
Özgür
Yunus Emre
Mavi Takım
Damla
Atakan
Seda
Aleyna
Batuhan
Hilmi Cem
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yeni takımlarla oynanan dokunulmazlık oyununun ardından kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kırmızı Takım yarışmacılarının oylamaya gittiği gecede Sercan ve Yunus Emre aynı oyu alınca gözler takımın en fazla sayı alan ismi Ogeday'a döndü. Ogeday haftanın ilk eleme adayı olarak Sercan'ı seçti.
BUGÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yeni takımların oluşturulmasının ardından bugün ikinci dokunulmazlık oyunu ile haftanın yeni eleme adayı belli olacak.
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