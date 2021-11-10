Vedat Milor'dan 'Z Kuşağı' paylaşımı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Vedat Milor, bu kez kendisine gönderilen bir mesajı paylaşarak dikkat çekti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Vedat Milor, son paylaşımıyla yine dikkat çekti.
Milor'un Z kuşağıyla ilgili paylaşımı çok sayıda açıklama ve beğeni aldı.
Twitter hesabından kendisine gönderilen bir mesajı paylaşım yapan Milor, şunları kaydetti:
"Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: “Boomer!” Kamuya kapalı mecralarda bana: "
Takipçileri, 'Sizin kuşaklar üstü olduğunuza kanaat getirdim', 'Vedat bey siz asla boomer değilsiniz...' yorumları yaptı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini
- Türkiye Yahudileri, Kulüp dizisini yorumladı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- İngiltere'den 'zorunlu aşı' kararı
- Vekili topa tutup istifa etti
- Acun Ilıcalı resmen açıkladı: Geri sayım başladı!
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- Şato evler hakkında yeni gelişme
- Yüzde 55'lik kesim 'erken seçim' istiyor