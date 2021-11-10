Vedat Milor'dan 'Z Kuşağı' paylaşımı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:06

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Vedat Milor, son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Milor'un Z kuşağıyla ilgili paylaşımı çok sayıda açıklama ve beğeni aldı.

Twitter hesabından kendisine gönderilen bir mesajı paylaşım yapan Milor, şunları kaydetti:

"Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: “Boomer!” Kamuya kapalı mecralarda bana: "

Takipçileri, 'Sizin kuşaklar üstü olduğunuza kanaat getirdim', 'Vedat bey siz asla boomer değilsiniz...' yorumları yaptı.



