Victoria's Secret'ın ikonik defilesinde Cher sahne alacak
Şarkıcı Cher, Victoria's Secret Fashion Show’da sahne alacak.
Adriana Lima, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio ve daha birçok modelin yürüdüğü Victoria's Secret defilesi 6 yıl sonra ilk kez düzenlenecek. "Believe”, “I Got You Babe” ve “If I Could Turn Back Time” gibi şarkılarıyla tanınan Cher, defilede sahne alacak.
Lüks iç giyim markası, "Bu, kadınların dünyası bu yüzden modanın annesi Cher olmadan bir defile düzenlenemeyeğini anlıyoruz! Cher'in Victoria's Secret Fashion Show 2024'te resmen sahne alacağını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ancak yalnız olmayacak... Takipte kalın, ilk kez tamamen kadınlardan oluşan kadromuzu açıklayacağız" ifadelerine yer verdi.
Brooklyn, New York'ta gerçekleşecek olan gösteride Gigi Hadid, Tyra Banks ve Paloma Elsesser gibi isimler podyumda olacak.
Etiketler: #Cher #Victoria's Secret Fashion Show
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