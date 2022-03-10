Warner Bros., DC filmlerinin vizyon tarihlerini değiştirdi
Warner Bros., 'Black Adam', 'Aquaman', 'Shazam', 'The Flash', 'Super Pets' gibi DC filmlerinin ve 'Wonka' filminin vizyon tarihini değiştirdiği duyurdu.
Warner Bros. önümüzdeki dönemde vizyona girecek DC filmlerinin vizyon tarihini değiştirdi. Alınan kararla oldukça yoğun bir vizyon takvimi olan 2022 ve çok fazla projenin yer almadığı 2023 yılları arasında daha dengeli bir dağıtım yaratılmasının amaçlandığı düşünülüyor.
Beyazperde'nin aktardığına göre, Dwayne Johnson başrollü 'Black Adam' filminin vizyon tarihi 3 ay ileriye atıldı. Film, 21 Ekim 2022'de vizyona girecek. Bu yılın sonunda vizyona girmesi planlanan Jason Momoa'lı 'Aquaman' devam filmi 'Aquaman and the Lost Kingdom' ise üç ay ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihi 17 Mart 2023 olarak açıklandı.
Önümüzdeki kasım ayında izleyiciyle buluşacak olan 'The Flash', Warner Bros.'un yeni vizyon takvimine göre 23 Haziran 2023 tarihinde sinemalarda olacak. 'Shazam! Fury of the Gods' filminin vizyon tarihi ise 2 Haziran 2023’ten 16 Aralık 2022’ye çekildi. 20 Mayıs'ta sinemalarda vizyona girmesi planlanan animasyon film 'DC Süper Evciller Takımı' da 29 Temmuz 2022'ye ertelendi.
DC filmi olmayan, Timothee Chalamet'in başrolünde yer alacağı 'Wonka' da dokuz ay ileriye atıldı. 'Charlie and the Chocolate Factory' filmindeki Willy Wonka'nın gençliğini anlatan film, 15 Aralık 2023'te vizyona girecek.
İlgili Haberler
- Disney, Warner Bros ve Sony, Rusya'daki film gösterimlerini durdurdu
- Tecavüzü normalleştirdiği savunuluyordu: Warner Bros, çizgi film karakterinin fişini çekti
- 100 yıl sonra bir ilk: Warner Bros, yeni logosunu tanıttı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- Yargı noktayı koydu: Kızıl geyik kıyımı durduruldu
- Kerem'den açıklama: Bana Harry Potter diyorlar, çünkü...
- Warner Bros., DC filmlerinin vizyon tarihleri değişti
- Zelenski’den Putin’e: 'Yargılanacaksınız'
- Abramovich'e yaptırımın ardından Chelsea'den açıklama
- Cemil Barlas'a göre doktorlara gerek yok!
- İstanbul'da AVM'lerin kapanma saati değişti
- Erdoğan'ın sözleri üzerinden Koca'ya sağlıkçı tepkisi
- BP ve Shell'den spot dizel yakıt satış kararı
- Uzmanından kadın sağlığında erken teşhis uyarısı