Yaz ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar açıklandı!

Dünya genelinde 2023 yazına, Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola en çok dinlenirken, Türkiye’de ise Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği Pişman Değilim oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 12:36
Yaz ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar açıklandı!
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Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotfiy her sene olduğu gibi bu senede yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Türkiye'de yaz ayı boyunca en çok dinlenen şarkı Semincek ve Doğu Swag'in 'Pişman Değilim' şarkısı oldu. Türkiye'de arabesk şarkıların pop ve rap gibi türlerde oluşturduğu füzyon tarzın çok dinlendiği görüldü. 

29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre tüm dünyada yaz aylarında en çok dinlenen şarkı, 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait 'Ella Baila Sola' oldu. Listenin zirvesini WHERE SHE GOES ile Bad Bunny takip ederken, üçüncü sırada ise Seven (feat. Latto) şarkısı ile Jung Kook ve Latto yer aldı. 

2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıların tam listesi ise şöyle:

  1. Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
  2. Caney - UZI
  3. Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
  4. 24/7 - ALIZADE, BEGE
  5. Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
  6. Geri Dönemedim - Semicenk
  7. Ali Cabbar - Emir Can İğrek
  8. Yana Yana - Semicenk, Reynmen
  9. Aşkın Olayım - Simge
  10. Aşk Olsun - cakal
  11. ARABA - Sefo 
  12. BAYBAY - BLOK3
  13. Sevecek Sandım - Semicenk
  14. N’aptığını bilmesem de - BLOK3 
  15. AFFETMEM - BLOK3
  16. Celladına Aşık - Kubilay Karça
  17. Aynen - Heijan, Muti 
  18. DEFOL - Lil Zey
  19. NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
  20. Yaz Gülü - İrem Derici 

2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

  1. Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
  2. WHERE SHE GOES - Bad Bunny
  3. Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
  4. Cruel Summer - Taylor Swift
  5. La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma
  6. un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny
  7. Flowers - Miley Cyrus
  8. Daylight - David Kushner
  9. Sprinter - Dave, Central Cee
  10. As It Was - Harry Styles
  11. Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY
  12. LALA - Myke Towers
  13. Kill Bill - SZA
  14. Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma
  15. vampire - Olivia Rodrigo
  16. Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa
  17. Classy 101 - Feid, Young Miko
  18. TQM - Fuerza Regida
  19. I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys
  20. Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez

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