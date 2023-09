Yaz ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar açıklandı!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 12:36

Güncelleme: 04.09.2023 - 12:36

Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotfiy her sene olduğu gibi bu senede yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Türkiye'de yaz ayı boyunca en çok dinlenen şarkı Semincek ve Doğu Swag'in 'Pişman Değilim' şarkısı oldu. Türkiye'de arabesk şarkıların pop ve rap gibi türlerde oluşturduğu füzyon tarzın çok dinlendiği görüldü.

29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre tüm dünyada yaz aylarında en çok dinlenen şarkı, 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait 'Ella Baila Sola' oldu. Listenin zirvesini WHERE SHE GOES ile Bad Bunny takip ederken, üçüncü sırada ise Seven (feat. Latto) şarkısı ile Jung Kook ve Latto yer aldı.

2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıların tam listesi ise şöyle:

Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag Caney - UZI Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül 24/7 - ALIZADE, BEGE Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast Geri Dönemedim - Semicenk Ali Cabbar - Emir Can İğrek Yana Yana - Semicenk, Reynmen Aşkın Olayım - Simge Aşk Olsun - cakal ARABA - Sefo BAYBAY - BLOK3 Sevecek Sandım - Semicenk N’aptığını bilmesem de - BLOK3 AFFETMEM - BLOK3 Celladına Aşık - Kubilay Karça Aynen - Heijan, Muti DEFOL - Lil Zey NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş Yaz Gülü - İrem Derici



2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar: