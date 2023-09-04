Yaz ayında Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar açıklandı!
Dünya genelinde 2023 yazına, Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait Ella Baila Sola en çok dinlenirken, Türkiye’de ise Semicenk ve Doğu Swag’in birlikte kaydettiği Pişman Değilim oldu.
Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotfiy her sene olduğu gibi bu senede yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Türkiye'de yaz ayı boyunca en çok dinlenen şarkı Semincek ve Doğu Swag'in 'Pişman Değilim' şarkısı oldu. Türkiye'de arabesk şarkıların pop ve rap gibi türlerde oluşturduğu füzyon tarzın çok dinlendiği görüldü.
29 Mayıs ile 14 Ağustos tarihleri arasındaki dinlenmelere göre derlenen listeye göre tüm dünyada yaz aylarında en çok dinlenen şarkı, 390 milyonun üzerinde dinlenmeyle Eslabon Armado ve Peso Pluma’ya ait 'Ella Baila Sola' oldu. Listenin zirvesini WHERE SHE GOES ile Bad Bunny takip ederken, üçüncü sırada ise Seven (feat. Latto) şarkısı ile Jung Kook ve Latto yer aldı.
2023 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıların tam listesi ise şöyle:
- Pişman Değilim - Semicenk, Doğu Swag
- Caney - UZI
- Aman Güzel Yavaş Yürü - Halodayı, Azer Bülbül
- 24/7 - ALIZADE, BEGE
- Canın Sağ Olsun - Semicenk, Rast
- Geri Dönemedim - Semicenk
- Ali Cabbar - Emir Can İğrek
- Yana Yana - Semicenk, Reynmen
- Aşkın Olayım - Simge
- Aşk Olsun - cakal
- ARABA - Sefo
- BAYBAY - BLOK3
- Sevecek Sandım - Semicenk
- N’aptığını bilmesem de - BLOK3
- AFFETMEM - BLOK3
- Celladına Aşık - Kubilay Karça
- Aynen - Heijan, Muti
- DEFOL - Lil Zey
- NKBİ X YAPAMAM - Remix - Lvbel C5, Güneş
- Yaz Gülü - İrem Derici
2023 yazında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:
- Ella Baila Sola - Eslabon Armado, Peso Pluma
- WHERE SHE GOES - Bad Bunny
- Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) - Jung Kook, Latto
- Cruel Summer - Taylor Swift
- La Bebe - Remix - Yng Lvcas, Peso Pluma
- un x100to - Grupo Frontera, Bad Bunny
- Flowers - Miley Cyrus
- Daylight - David Kushner
- Sprinter - Dave, Central Cee
- As It Was - Harry Styles
- Cupid - Twin Ver. - FIFTY FIFTY
- LALA - Myke Towers
- Kill Bill - SZA
- Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55 - Bizarrap, Peso Pluma
- vampire - Olivia Rodrigo
- Dance The Night (From Barbie The Album) - Dua Lipa
- Classy 101 - Feid, Young Miko
- TQM - Fuerza Regida
- I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys
- Calm Down (with Selena Gomez) - Rema, Selena Gomez
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