Zülfü Livaneli'den toplumdaki ayrıştırmaya tepki: 'Ülkenin yarısı nasıl birdenbire vatan haini, casus ve bölücü oldu?'
Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, toplumdaki ötekileştirmeye tepki gösterdi. Livaneli, "Çözemediğim soru şu: Ülkenin yarısı, milyonlarca yurttaş nasıl birdenbire vatan haini, casus ve bölücü oldu?" diye sordu.
Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, Türkiye'de özellikle son yıllarda farklı düşünce ve fikirlere sahip insanların 'vatan haini', 'bölücü' gibi sıfatlarla ayrıştırılmasına tepki gösterdi.
'Çözemediğim soru' diyerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Livaneli, 'Sulara bir şey mi karıştırdılar?' diyerek toplumdaki ötekileştirmeye sitem etti.
Livaneli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çözemediğim soru şu: Ülkenin yarısı, milyonlarca yurttaş nasıl birdenbire vatan haini, casus ve bölücü oldu? Sulara bir şey mi karıştırdılar?"
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