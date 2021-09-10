Söz mermidir!

10 Eylül 2021 Cuma

“Söz mermi gibidir, ağızdan çıktı mı geri dönmez!” Düşünüp taşınmadan konuşanlara uyarıdır bu özdeyiş. Söz üretmek kolaydır, zor olan, söylenmesi gerekeni akıl denetiminden geçirip yerine oturtmaktır.

Devlet görevinin gideni geleni çok olur. Cumhurbaşkanı onayıyla Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun eski üyesi görevden alınmış, onun yerine “yeni”si getirilmiştir.

Öykünün tam sırası; kayınbaba, ağzında mırıltılı melodilerle ortalarda dolaşıp duran gelininden hiç değilse çayının kahvesinin hazırlanmasını beklerken gelin oralı bile olmaz. Adam bir gün dayanamaz, “Kızım, sen evinde hiç iş yapmaz mıydın” diye sorunca, gelin mırıltısını ezgiye dönüştürerek “Hiç yapmaz mıyım!” deyip oynamaya başlar...

‘CAHİL CESARETİ’

Yeni üye, Talim ve Terbiye Kurulu’na ne gibi yenilikler getireceğini düşüneceğine, öyküdeki gelinin oynaması gibi yapacak başka iş yokmuşçasına Atatürk devrimlerini karalamaya kalkıyor:

- Cumhuriyetin eğitim devrimlerini yapan kadrolar, cahil cesareti gösteren kişilerden oluşmuştur.

- O dönemde girişilen eğitim devrimleri Batı’ya şirin görünmek için yapılmıştır.

- Harf Devrimi’nin amacı geçmişi unutturmaktır.

- Karma eğitimle “sadık ve tek tip” vatandaş yetiştirme amaçlanmıştır.

- Maarif eğitim, muallim öğretmen, mektep okul, darülmualimin öğretmen okulu, şehâdetname diploma, müderris profesör, darülfünun üniversite olmuştur...

Sakallı Celal, boşuna “Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur” dememiş.

TALİM VE TERBİYE

Yeni üyeye Talim ve Terbiye Kurulu üyelerinin görevlerini anımsatmanın tam sırası:

“Eğitim sistemini kurmak, öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak; hazırlananları incelemek ya da uzmanına inceletmek. Eğitimi araştırıcı, geliştirici çalışmalar yapmak. Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını inceleterek Bakanın onayına sunmak. Bunun yanında yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını onaya sunmak, eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği yapmak.”

Bu ilkeleri yerine getireceğine Cumhuriyet aydınlanmasına boş laflarla karşı çıkan bir üyenin Talim ve Terbiye Kurulu’nda ne işi var!

AYDINLANMA

Irmak akışımı devrim gibidir, geriye yönlendirilemez. Girişimde bulunanların çoğu, tarih boyunca ırmakların akışkan sularında boğulmuştur. Atatürk devrimlerinin önünü kesmek isteyenler ise her başkaldırışta oluşuma karşı gelenlerin yazgısını yaşamıştır.

Eğitimin kalbinin attığı Talim ve Terbiye Kurulu üyelerinin görevi, kurulun saygınlığını korumak, çağdaş eğitimin kök salmasını sağlayan yöntemler geliştirmektir.

Görevden sapan onun gibi üyeler, ağızlarını açıp bir süre alkışlansalar, koşullar değişince, yaranmak istediği kişi bile ondan uzak durur.

TBMM’de CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın gündeme taşıdığı soruların nasıl yanıtlanacağını bekleyip görelim...

“Cumhuriyet devrimlerini hedef alan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı’na bürokrat olarak atanmalarındaki amaç nedir? Harf Devrimi’ne karşı olan kişilerin Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu’na atanmasındaki hedef nedir? Cumhuriyet devrimlerine karşı çıkıp, halifeliği savunan kişilere Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey görev verilmesi ne anlama gelmektedir?”