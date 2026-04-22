Ekonomide şimşekler çakıyor!
Mustafa Balbay
Ekonomide şimşekler çakıyor!

22.04.2026 04:00
Önce gazetenin manşetini paylaşalım:

“Şimşek’in enflasyonla mücadele programı çöktü!”

Şimdi de bu manşeti tamamlayan başlıkları aktaralım:

- Program sürdükçe hedef çöküyor!

- 3 aylık cari açık 20 milyar doları aştı!

- Binlerce fabrika kapandı, kapanmaya devam ediyor!

- Yatırım ve ihracat durdu!

- Faiz yüzde 8.5’ten 50’ye çıktı!

Haberin spotunda da Haziran 2023’te başlayan Mehmet Şimşek programının hedeflerinin tutmadığı, 2026’da tek haneye ineceği ilan edilen enflasyonun yüzde 40’lara dayandığı vurgulanıyor!

Bu haberi yayımlayan, iktidarın fikir üretiminde de kökleri olan Yeni Şafak gazetesi!

Gazete uzun süredir Şimşek’in ana muhalefeti! Özellikle faiz ve ithalata dayalı politikaları kıyasıya eleştiriyor.

Bunların yanına bir de şunları eklese:

- Asgari ücretin alım gücü düştü!

- Emeklilerin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde 5’lerden 3’lerin altına indi.

- Tarımda girdilerin yükü giderek artıyor. Toprağı sürmek, gübrelemek derken sulamak da büyük maliyetler haline geldi.

Bunlar arkadaşların en azından birinci gündemi görünmüyor!

***

İktidar içinde pek çok alanda bakış farklılıkları var.

Örneğin CHP’li belediyelere yönelik operasyonların partinin oyunu azalttığı görüşünde olanlar var. Örneğin, MHP’nin başını çektiği terörsüz Türkiye sürecinin seyri konusunda soru işaretleri var. Kaldı ki MHP’nin içi açıklanmaya muhtaç gelişmelerle dolu.

Ekonomideki tablo ise daha farklı. Genel anlamda, “Çarşıya, pazara çıkamıyoruz. Neredeyse kıyafet değiştirerek insan içine çıkacağız” diyenlerin sayısı az değil.

Ancak vurgulamak istediğimiz boyut bu değil. Yeni Şafak gazetesi özellikle son iki yıldır Şimşek’in politikalarını yerden yere vuruyor. Önceki gün daha da ileri gitti, “Çöktü” dedi. Önceki manşetler daha insaflıydı.

Neden?

İktidarın can evindeki gazetenin bu duruşu demokratik bir karşı çıkış olmadığına göre, ne?

Ankara’da ekonomiyle ilgili çevrelerin bizimle paylaştığı olasılıklar şunlar:

- Durum aileyle ilgili! Başka bir şey aramak gereksiz.

- Daha önceki yazarları içinden maliye bakanları, Merkez Bankası başkanların çıkarmış gazete aynı iktidar gücünü istiyor.

- Gazete saraydan bağımsız hareket edemeyeceğine göre karşılıklı anlaşmayla hesaplanmış bir şey olmalı.

Son şık bize en akıllıca olanı geldi. Sanki şöyle bir süreç öngörüldü:

- Seçime az bir süre kalana dek Şimşek göreve devam edecek.

- Seçim süreci başlamak üzereyken Şimşek’le AKP kadroları arasında gerilim tırmandırılacak.

- Şimşek’e git baskısı yapılacak. Erdoğan’la görüşerek ayrılacak. Arkasından şu denecek: “Halkı ikinci plana atan politikaların sorumlusu oydu. Gitti, kurtulduk!”

***

Halk bu oyunu yutar mı?

Soruya verilecek parçalı yanıtları duyar gibiyiz!

Ne olursa olsun başta emekliler olmak üzere ekonomik krizden fazla etkilenen kesimler bugünleri unutmayacaktır!

İktidar bunu bildiği için tencerenin önüne geçecek bir pencere arıyor.

Bulabilir mi?

Elde var savaş!

Şimdiden “warflasyon” kavramına sarıldılar bile!

CHP’nin bütün bu olasılıkları dikkate alan, sürekli güncellenmesi gereken millete dayalı bir stratejiye gereksinimi var.

Her şey karşın sağlam tek kurum kaldı:

Millet.

