Robotik ve yapay futbol!

10 Şubat 2021 Çarşamba

Bu yazımı dikkatle okumak lazım. Çünkü hiçbir fanatik yanı olmadığı gibi, futbolu nasıl izlemeye zorlandığımız sürecinde olduğumuzu anlayacağız!

1- Futbol sevdiğimiz bir oyun ve sahada oynanır, gözümüzün önünde. Bu sevgiyi geliştiren en önemli yanı da “doğal” şartlarda ve doğal olduğudur.

2- Oyunu izleyerek yorum getirmek için anı yaşamak ve paylaşmak gereklidir

3- Öyle midir? Hayır. Çünkü futbolu canlı ve paylaşarak izlemek için en azından stat ve tribünde olmak lazım.

4- Doğal olması için hakem, futbolcu, taraftar, medya, saha şartları, zemin ve iklim. Yöneten teknik kadro, doğruyu yakalamak için değişik düşünen izleyen ve uygulayan farklılığı, fiziksel güç, beyinsel yapı yaratıcılık, teknik ve top dışında kulüp imkân ve yapıları benzeri daha birçok ince detay bu bütünleşmede yer alır.

5- Öyle midir? Şu anda pandemi nedeniyle daha da artan bir engelle asla değildir. Öncelikle izleyen tribün ve insan yoktur.

6- Yayıncı kuruluşlar insanı tribünden alıp ekrana zorlamıştır.

7- Oyuna canlı tepkiler veya onaylanan tezahürat ve yandaş olan motivasyon yapıları parçalanmış herkes ekrana muhtaç hale gelmiştir. Ama saha iletişimi kalmamıştır!

8- Oyunun çıkar, yani kazanç ve kaybetme nedeni ile dönen paralar amatör ruhu ve forma aşkını bitirmiştir!

9- Herkes futbolu sadece kendi kazandığı gözle izler ve sonuç çağdaş futbolcu tipini ve oyununu ikinci plana atar. Bir pozisyonun analizinde herkes TV’den gördüğünü sadece yönlendirildiği biçimde sahiplenerek yandaşlık yaparak tepkime içindedir.

10- Oyun sahadan çıkmış, magazinsel boyuta gelince TV ve oradan yapılan yorumlara göre gösterilen etkiye sokulmuştur.

11- Oyunun kusurlusu, her şekilde adaletsiz bir şekilde teknolojik biçimde, mikroskop altına alınıp insan organizma ve davranışının ötesinde, doğallığından ve yaratılış gerçeğinden bilerek kopartılıp imkânsızlıklar, hata olarak hatta daha da ileri gidilerek kötü ve yandaş yönetim ile savunulur hale sürüklenmiştir.

12- Bu durum teyit olsun diye VAR icat edilmiştir sanki. Pozisyonlar sonuç anında konuşulurken topun ayaktan çıktığı an önemsenmediği için haksız kararlara çanak açılarak, hakemlerin doğal şartlarda organizmanın ve pozisyonun takibindeki doğallığı yok edilmiştir.

13- Robotik anlayışa bilerek veya organizma yapısı ile getirilen sonuçlar tartışılıp gürültü içinde futbolun doğallığı yok edilmiştir.

14- O zaman gelecekteki dünya yapısına uygun gidiş yapay zeka adına sadece endüstriyel ve kumara dönük bir hale getiri, futbolun sanatsal yaratıcılığı ve güzelliği yok edilecektir.

Zaten bu geçiş süresi ve pandemi futbolu sadece kısır çekişmelere itmiştir! Z kuşağına gücüm yettiğince karşı durduğum futbolun eğitim ve güzelliğini anlatarak öğretmeye çalışacağım. İlgi duyanlar bana yeter!