Ebabil müjdedir!
Sansürün en vahşi biçimi gazeteciyi hapse atmaktır.
Daha da barbarcası gazeteciyi öldürmektir.
Yazarları, yöneticileri ve çalışanlarıyla sansürün vahşi ve barbar hallerini Cumhuriyet gazetesi yaşadı...
Pusular kurulup yazarları kalleşçe katledildi.
Hiçbir tehdit, ceza, barbarlık ilk yayımlandığı gün ilan etmiş olduğu laiklik ve çağdaşlık ülküsünden bağımsız ve özgür gazetecilik ilkelesinden geri döndüremedi.
*
Sansürün hedefi sadece haber, yazı, röportaj, karikatür değildir.
Bizatihi gazetenin kendisi de öz varlığı da sansürün hedefindedir.
Gazeteyi ayakta tutan maddi kaynak ilan ile reklamdır. İlan ve reklam verenler örtülü veya açık tehdit altındaysa, sansür doğrudan gazetenin ve çalışanlarının varlığına yönelmiş demektir.
Cumhuriyet kendi yağı ile kavrulan, çok az sayıdaki gazeteden biri.
Gazeteciliği bir eli yağda, bir eli balda yapanlar da var.
Bunlara “gazeteci” yerine “haybeci” demek daha yerinde olur.
Zira “haybeci” için “Google” iki ayrı tanımı yapıyor:
- Hiç emek vermeden, çalışmadan para kazanan ya da bir çıkar elde etmek isteyen (kimse).
- Bir çıkar elde edeceğini sanarak hileci kumarbazların ya da dolandırıcıların eline düşen kimse, saf kimse.*
İlk tanım, elifi elifine bizim iktidar kanadının altında icra-ı sanat eyleyen ve “yandaş” da denilen medyadır.
İkinci tanımın, yani, “çıkar uğruna hileci kumarbaz veya dolandırıcı eline düşen kimse” olup olmadığını görmek için seçimleri beklememiz gerekecek.
Beklerken de çevreye bakacağız.
**
Gazeteciliğin
elbette kötüsü olur.
Ama
“reklamın
kötüsü olmaz!”
Hangisi-
hangisi demeden haber verelim:
Yeni
Şafak gazetesi geçen pazartesi kendi ifadesiyle “Dolu
dolu tam 194 sayfa”
çıktı.
1
kiloya yakın ağırlıkta. 1. hamur kâğıt. Fiyatı 2.5 TL. (Evet
iki buçuk lira.)
4
ayrı 48 sayfalık eklerde cumhurbaşkanı ve sayın bakanları
Türkiye Yüzyılı’nı anlatıyor.
Çarşı
pazardaki etiketlerden, elektrik, su, doğalgaz faturalarından,
emekli maaşlarından tek kelime yok.
Ama
sayfalar - sayfalar dolusu rengârenk kamusal kuruluşların
reklamları ve ilanları.
**
AKP
de kurulduğunda doğal olarak her parti gibi iktidar olmayı hedef
almıştı.
Ama
iktidar olunca da hiç gitmemeyi planlıyordu.
En
büyük güvencesi de FETÖ ile kendi deyişleriyle sehven yaptığı
işbirliği olmalı.
Bunun
için “merkez”
denilen medyayı ele geçirmenin şart olduğuna inanıyordu..
Bu
inancı tetikleyen de “Muhtar
bile olamaz!”
türü manşetler, haberler ve yazılar oldu.
Bu
süreçte çok tirajlı ve çok izlenen yayın kuruluşlarına
vekâleten çökme görevini Demirören Grubu üstlendi.
Yardım
ve yataklık için de Ziraat Bankası’ndan 1 milyar dolar kredi
sağladı.
Ancak
kurulan bu “haybeci”
medya düzeni, iktidar olurken verdiği “Yolsuzluk,
yasaklar ve yoksulluğu kaldıracağız” sözünü
boşa çıkardı.
Tam
tersi oldu, ortalığı yolsuzluk, yasaklar ve yoksuluk sardı.
Demirören’e
piyango tersten çarptı.
Üstlendiği
borcu ödeyemiyor.
Yandaş
TV’ler gazeteler ortalığı saran haksızlık, hırsızlık ve
adaletsizlikleri örtmeyi beceremiyor.
İktidarın
canlı propaganda yayınları en az 10 TV’deanında
devreye giriyor. 10-15 gazetede birden manşet oluyor.
Ama
piyasalardaki, mutfaklar ve sofralardaki yangın Nebati
bakanın demeçleriyle, söndürülemiyor.
“Medyayı
ele geçiren zihinleri, gönülleri de ele geçirir” diye
yapılan
hesap
tutmuyor.
Bir
tek gazeteci çıkıyor. Bir siyasetçi çıkıyor. Tüm ülkeye
hatta dünyaya sesini duyuruyor.
Sosyal
medyanın gücü TV kanalı satın almayı boşa çıkarıyor.
Medyayı
ele geçirirken yapılan hesaplar şaşıyor.
Ve elbette iktidarın gözüne girmek isteyen şirketlerin, holdinglerin, milletvekili belediye başkanlarının, kamu bankalarının, hayrı öncelikle iktidara tahsisli hayır kurumlarının, Müslüman işadamlarının kaymak kâğıda tam sayfa renkli reklamları..
Gazeteciliğin elbette kötüsü olur.
Ama “reklamın kötüsü olmaz!”
Hangisi- hangisi demeden haber verelim:
Yeni Şafak gazetesi geçen pazartesi kendi ifadesiyle “Dolu dolu tam 194 sayfa” çıktı.
1 kiloya yakın ağırlıkta. 1. hamur kâğıt. Fiyatı 2.5 TL. (Evet iki buçuk lira.)
4 ayrı 48 sayfalık eklerde cumhurbaşkanı ve sayın bakanları Türkiye Yüzyılı’nı anlatıyor.
Çarşı pazardaki etiketlerden, elektrik, su, doğalgaz faturalarından, emekli maaşlarından tek kelime yok.
Ama
sayfalar - sayfalar dolusu rengârenk kamusal kuruluşların
reklamları ve ilanları.
**
AKP de kurulduğunda doğal olarak her parti gibi iktidar olmayı hedef almıştı.
Ama iktidar olunca da hiç gitmemeyi planlıyordu.
En büyük güvencesi de FETÖ ile kendi deyişleriyle sehven yaptığı işbirliği olmalı.
Bunun için “merkez” denilen medyayı ele geçirmenin şart olduğuna inanıyordu..
Bu inancı tetikleyen de “Muhtar bile olamaz!” türü manşetler, haberler ve yazılar oldu.
Bu süreçte çok tirajlı ve çok izlenen yayın kuruluşlarına vekâleten çökme görevini Demirören Grubu üstlendi.
Yardım ve yataklık için de Ziraat Bankası’ndan 1 milyar dolar kredi sağladı.
Ancak kurulan bu “haybeci” medya düzeni, iktidar olurken verdiği “Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluğu kaldıracağız” sözünü boşa çıkardı.
Tam tersi oldu, ortalığı yolsuzluk, yasaklar ve yoksuluk sardı.
Demirören’e piyango tersten çarptı.
Üstlendiği borcu ödeyemiyor.
Yandaş TV’ler gazeteler ortalığı saran haksızlık, hırsızlık ve adaletsizlikleri örtmeyi beceremiyor.
İktidarın canlı propaganda yayınları en az 10 TV’deanında devreye giriyor. 10-15 gazetede birden manşet oluyor.
Ama piyasalardaki, mutfaklar ve sofralardaki yangın Nebati bakanın demeçleriyle, söndürülemiyor.
“Medyayı ele geçiren zihinleri, gönülleri de ele geçirir” diye yapılan hesap tutmuyor.
Bir tek gazeteci çıkıyor. Bir siyasetçi çıkıyor. Tüm ülkeye hatta dünyaya sesini duyuruyor.
Sosyal medyanın gücü TV kanalı satın almayı boşa çıkarıyor.
Medyayı ele geçirirken yapılan hesaplar şaşıyor.
**
“Ebabil Harekâtı” diye ortaya dökülen sosyal medya yankesiciliği cabalama kaptan çaresizliğidir.
Kendilerine uygun buldukları isim, Kuranıkerim’in “Fil” ayetinde geçen “kuş sürüsü” anlamında bir sözcük.
Suç işlerken bile inanç sömürüsünden İslamiyeti kullanmaktan geri duramadıklarının kanıtıdır.
Belli ki Nebati bakanın Nasrettin Hocalık misyonuna el atmış görünüyorlar.
Ansiklopediler, Ebabil’in tüm ömrünü havada geçirdiğini, gece gündüz uçarak yaşadığını, yalnızca üremek için yere indiğini yazıyor.
Bir de baharın habercisi olduğu belirtiliyor.
Haydi bakalım.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Fidanlar doku kültürü yöntemi ile çoğaltılıyor
- ''Tüm gücümle devam ediyorum''
- ''Çırak yok artık''
- ''Herkes aynı soruyu soruyor''
- Meyve yarasası köpeğin ağzından kurtarıldı
- 'Biyonik kulak' ile minik Kader, ilk kez dünyayı duydu
- ''Maaşımın yarısını bunlar için harcıyorum''
- ''Artık bu mesleği yapan yok''
- Köye inen bozayı kamerada
- Meslek lisesinden turizm kentlerine 'patenli garson'
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğa Rutkay hastaneye kaldırıldı
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- '10'dan fazla başkan AK Parti'ye geçiyor'
- Anketçiler canlı yayında birbirine girdi
- 'Sevincimize tahammül edemediler'
- Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
- Yeni seçim açıklaması kafaları karıştırdı
- Yeni trend: Küçük ve elektrikli
- Taksi yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı
- 150 kişinin yeni partisi CHP oldu