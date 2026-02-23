Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Cumhuriyeti ve cıhar mıh!
Ahmet Tan
Son Köşe Yazıları

Türkiye Cumhuriyeti ve cıhar mıh!

23.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

"Yazı teknik aksaklık sebebiyle bugün yayımlanmıştır.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret (bağışlama), sonu ebedi azaptan kurtuluş” diye şehit yakınlarının şahsında kutladığı ramazan ayının bugün ilk pazarı. Kutlu olsun. (Ancak ezeli azap, riskli bir ifade, hem 23 yılı akla getiriyor, hem de “iddianamesiz” yatanlarlarla Silivri'dekileri. Geçelim.)

Pazar günü için de bizim “Kutlu olsun” lafımız riskli.

Hıristiyanlar için her pazar zaten kutlu bir gün! Çarmıha (cıhar-yani dört mıh ile çakılan) Hz. İsa pazar günü dirilmiş ve onların inanışına göre yine bir pazar günü Kutsal Ruh yeryüzüne inmiştir.

Hz. İsa, İslamiyet'in de kabul ettiği bir peygamberdir. Ülkemizde binlerce İsa adlı dindaşımız ve yurttaşımız yaşamaktadır. (Bunu da geçtik.).

*

Ramazan arifesinde ve tam da TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Raporu’nun açıklamasına günler kala çok önemli ve tarihsel bir başka açıklamaya daha tanık olduk:

TBMM eski başkanı Bülent Arınç: “Bu toplum aziz millet olmaktan çıktı. Dindarlık şu anda herkesin kaçtığı bir noktaya geldi. Millet Müslümanlığı bıraktı. Başörtüsünü terk ediyor. Namazı terk ediyor!”

(Bu açıklama, ne yazık ki dindar ve kindar nesil hedefinin çöktüğüne parmak basmaktır. Günahı başka parmak basanların değil de çökertenlerin boynuna...)

**

Arınç'ın bu açıklaması, süreç komisyonuna ve TBMM’ye umutların bağlandığı bir döneme denk geldi.

Belki bu da bir rastlantı ama çok manidar cinsinden. Şöyle ki:

“Toplumun genel yapısı siyasete de yansıyor. Toplum neyse ürettiği insanlar da parlamentodadır. Siz bu toplumdan yeni bir uyanış, yeni bir diriliş beklemeyin.” (11.02.2025)

*

Sayın Arınç kendi partisi dahil “transfer olan miletvekillerine” de dikkat çekiyodu:

“(Transfer olanların) kendi seçmenlerine karşı bir borcu vardır. Bu borcu ödemeleri lazım. Kaldı ki aynı zamanda ortada bir kul hakkı da vardır. Öncelikle seçmenleri ile helalleşmeleri gerekmektedir.”

Acaba Diyanet İşleri Başkanlığı şu mübarek günlerde ve özellikle de cuma hutbelerinde milyonlarca seçmenin oyunu alıp da

siyasal, parasal, istikbal uğruna başka partiye geçmenin “Allah'ın affetmeyeceğini ilan ettiği bir günah olduğunu” ve “emekli maaşlarına ek olarak cebe attıkları bu aylıkların haram-zehir zıkkım olduğunu” ilan etse... ( Olmayacak duaya amin de bir tür israf. Bunu da geçelim...)

**

Devletimizin ikinci ortağı Devlet Bey, Öcalan için “kurucu önder” buyurmuştu.

Bu söz bilinçdışı ağzından kaçmış bir söz değil.

Freud, psikanaliz ve psikanalitik kuramcılar bu tür ciddi kavramları otomatik işleyen duygu, düşünce ve anıları da içeren ve insan davranışlarını etkileyen önemli bir zihinsel süreç sonucu ağızdan çıktığını açıklıyor.

Bugüne dek Türkiye sınırları içinde kurucu önder sıfatı sadece İstiklal Savaşı’nı kazanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk için kullanılmıştır.

Açık bir sır daha vardır:

Recep Tayyip Erdoğan da partisinin kurucu önderi olmakla yetinmiyor. Olabilir.

Önce “Türkiye Yüzyılı” ile başlatılan ve “terörsüz Türkiye” açılımı ile “ucu her tür savrulmaya açık” olan “yeni Türkiye'nin kurucu önderi” olmak istiyor.

İddialı bir siyasi lider için bunun da kınanacak bir yanı olmayabilir.

Yeter ki siyasi ömrünü uzatmak uğruna bir karış vatan toprağı 86 milyon vatandaşın kanı, canı ve dahası Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ayarları ile oynanmasın.

Türkiye Cumhuriyeti “etnik” veya “din-mezhep-dil” ölçütlerine göre düzenlemelere maruz bırakılmasın!

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan

Yazarın Son Yazıları

Türkiye Cumhuriyeti ve cıhar mıh!

Ramazan arifesinde ve tam da TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Raporu’nun açıklamasına günler kala çok önemli ve tarihsel bir başka açıklamaya daha tanık olduk:

Devamını Oku
23.02.2026
Umut hakkı ve FETÖ

Tarih yazmak değildir her siyasi liderin işi...

Devamını Oku
15.02.2026
Oyun mu? Devlet Tiyatrosu mu?

Oyun mu? Devlet Tiyatrosu mu?

Devamını Oku
08.02.2026
Siyasetin ve ömrün sınırları-İsmail Cem

Onu da bir başka 24 Ocak’ta kaybettik.

Devamını Oku
01.02.2026
Tekinsiz... Bak ama anma!

Milyonlarca veli, yüz binlerce öğretmen iyi tanıyor, biliyor.

Devamını Oku
18.01.2026
Kara kışta karanlık politika

Bugün 21 Aralık.

Devamını Oku
21.12.2025
Düş kurma günü...

Ne 21 yaşına yeni basmış, dünya ölçeğinde piyanist olma yolundaki Tuna Tüney’le ilgili ne de Türk Beşleri ile Mozart’ın Türk Marşı’nı okyanusun ötelerine taşıyan ulusal onurumuz maestro Gürer Aykal’ın coşkuyla seslendirdiği “Ey vatan gözyaşların dinsin...” marşı ile... “8 Aralık çok önemli gün!” diyor.

Devamını Oku
07.12.2025
Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Meşrubat Trump'tan meşruiyet...

Devamını Oku
30.11.2025
Risk-almak vermek

En dehşetengiz proje nedir?

Devamını Oku
23.11.2025
Abalar Feda Muazzez Hanım'a

Abalar fena Muazzez Hanım'a

Devamını Oku
16.11.2025
10 Kasım sırtlanlığı

10 Kasımlarda “Atam sen rahat uyu!” sloganını duyamaz olduk: Biliyoruz ki “Saygı duruşu, sap gibi durmaktır” diyen zihniyet iktidar olduğundan beri Atatürk’e rahat uyu demenin manası yok.

Devamını Oku
09.11.2025
Kasım notları

Kasım notları

Devamını Oku
02.11.2025
Durumlara rağmen doğa yasası şaşmaz

Para politikalarının mucidi ünlü ekonomist Milton Friedman (1912-2006) sanki bizimki için söylemiş: “Bir hükümet, bazen bir sorunu çözmeye kalkınca o sorun daha da büyük bir sorun haline gelir!”

Devamını Oku
26.10.2025
Şeytan-ı Racim-10.10.10

Ankara Tren Garı, Cumhuriyetin belleğinde bir istasyondan fazlasıdır.

Devamını Oku
12.10.2025
Trump ile trampa

Meşruiyet değildir AKP’nin en müşkül işi, müşkül odur ki meşruiyet ararken kördüğüm eder memlekette her işi.

Devamını Oku
28.09.2025
Amerikan açık pokeri

ABD’nin değil, dünyanın da tek adamı (!) Trump, sonunda bizim tek adamımız Erdoğan’ı bu perşembe günü Beyaz Saray’ında kabul edecek. Yaşasın.

Devamını Oku
21.09.2025
Kemal Bey... Tarihi ve talihi

Yarın 15 Eylül, tarihi bir gün.

Devamını Oku
14.09.2025
Baba-oğul ilişkisi

“Hırsızlık oğuldan babaya değil, babadan oğula geçer. R.T. Erdoğan 1994”.

Devamını Oku
07.09.2025
Babadan numarasız selefe...

Tayyip Bey’in bekası için mesai harcayan etkili-yetkili külliye başdanışmanlarının 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in konuşmalarını da inceledikleri biliniyor.

Devamını Oku
31.08.2025
Erdal İnönü ve Kürt ittifakı...

TBMM tatilde, malum komisyon salı günü yine de toplanıyor.

Devamını Oku
17.08.2025
Kutlu olmayasıca Sevr!

Bugün 10 Ağustos 2025.

Devamını Oku
10.08.2025
Komisyonun yazgısı!

Şu satırlara bakar mısınız?..

Devamını Oku
03.08.2025
Yapay zeka Bodrum'da

Bodrum'da yabancı turistler ayrılırken okudukları kitapları otel lobilerindeki kitaplıklara “armağan” ediyorlar.

Devamını Oku
27.07.2025
Altan abisiz gazetecilik...

“Gazeteci olunmaz. Gazeteci doğulur” gerçeğine inanan kuşaktandı...

Devamını Oku
20.07.2025
Paşa gönül ittifakı...

Günlerdir tonlarca laf, demeç, açıklama, nutuk...

Devamını Oku
13.07.2025
Sessiz sabotaj...

İktidar belli ki geceleri meydanlardan caddelere taşan on binlerin, yüz binlerin anaforuna kapıldı.

Devamını Oku
06.07.2025
Keşke mutlak butlanlansa...

Tayyip Bey'e siyasette ikbal yolunu açanlar onu milletvekili bile değilken Beyaz Saray’da ağırlayanlardı.

Devamını Oku
29.06.2025
Bir yıldız kaydı...

Bugün Çetin Altan’ın 98. doğum günü. Kemal Gür’ün ölümünün de 4. günü. H Çetin Altan’ın sadık okurlarındandı.

Devamını Oku
22.06.2025
TERÖR ÇÖPLÜĞÜ ORTADOĞU...

Komisyonumuz 'yağmasa da gürlemeye' kararlı!

Devamını Oku
15.06.2025
Hepimiz bir tür kurbanız bayramı...

Kutlu olsun! Bayram gönüllere de gele, daha da gitmeye.

Devamını Oku
08.06.2025
MHP’nin ‘görünmez el’i

Tüm siyasal partiler kurulurken fabrika ayarına sahiptir. Zamanla ve/veya parti yönetimleri el değiştirdikçe bu ayar değişir, bozulur, tanınmaz hale gelebilir.

Devamını Oku
01.06.2025
Başbuğdan Bahçeli’ye vasiyet mi?

Bu bir “belge” yazı.

Devamını Oku
25.05.2025
Gitanjali ve Ecevit

Bugün 18 Mayıs 2025.

Devamını Oku
18.05.2025
Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Notre Dame’ın değil, TC’nin iki kamburu

Devamını Oku
11.05.2025
Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Nermin... Bir Cumhuriyet şarkısı

Devamını Oku
27.04.2025
Baharlar tekin değil!

Baharlar tekin değil!

Devamını Oku
13.04.2025
Ucuz üyelik yahnisi

Ucuz üyelik yahnisi

Devamını Oku
06.04.2025
Meydan bayramı

Meydan bayramı

Devamını Oku
30.03.2025
Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Beyaz Türk olarak bir Kürt portresi

Devamını Oku
23.03.2025
‘Kurucu önder’in kaleminden

‘Kurucu önder’in kaleminden

Devamını Oku
16.03.2025