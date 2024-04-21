Reyiz'in yıldız haritası

21 Nisan 2024 Pazar

Seçimin tozu dumanı arasında iktidarımız “astronot” filmi izletmişti.

Astronotumuz, uzayda kılçıksız Ayşe Kadın fasulye yetişme denemesi yaptı. Tarihe geçmeyi garantilemek için de oy kullanmaya da astronot kılığı ile gitt.

Ama mevzumuz astronomi değil, astroloji. Yani eskilerin “İlm-i Nücum” dediği Yıldız Bilimi.

İngiliz Independent Türkiye gazetesindeki bir habere göre Türk astrolojisi, dünyada kendine özgü ciddi bir ekol oluşturma yolunda.

Astroloji eğitimi veren reklam olmasın diye adı lazım değil bir devlet bir de özel üniversitemiz var.

Uluslarası ölçekte izlenen, bilinen Uygur Gür, Oğuzhan Ceyhan, Dinçer Güner gibi “burç bilim” uzmanlarımız var.

Bu yüksek ilginin nedeni gelecek öngörülerinin yüksek oranda isabetli olması.

Ekonomik ve siyasi belirsizlikler denizinde yaşıyoruz. İnsanlar gibi,

şirketler, büyük holdingler de geleceğe hazırlıksız yakalanmak istemiyorlar. “Yarınlar nasıl olacak?” kaygısına çare arıyorlar.

En büyük endişe ise önümüzdeki “seçimsiz 4 yıl”!

Bu 48 ayı Tayyip Bey ile mi yaşayacağız?

Yerelde 1. olan CHP ve CHP'deki değişim” Külliye'yi de kapsama alanına alacak mı?

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Seçim ertesinden beri CNNTürk başta TV ve ittifakçı gazetelerde, astroloji danışmanları “yıldız haritası” yorumluyorlar.

Tek dertleri, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel...

Tayyip Bey'in yıldız haritasını yazan çizen konuşan yok.

Bunu eş durumundan İngiliz Maliye Bakanımızın tarifine uygun “lokal” birine sorsak “taraflı” damgası yemek kaçınılmaz.

En doğrusu AKP Lideri'nin burcu haritasını Jacques A.Bertrand adlı Fransız astrologtan okumak..

BALIK ...BALIK

(...)

Balık önsezilidir. Ama bunun her zaman farkında olmaz.

Bir önsezi denizinde yüzer durur.

Med cezirlerle bir gider bir gelir. Ama bazen vesveselidir. Kılı kırk yarar.

Balık hem başlangıçtır, hem de sonuç.

(...)

Balık kararsızdır, kavranmazdır, sinir bozucudur. El sıkışı gevşektir.

Aynı anda iki gözüne birden bakmak imkansızdır. (Pisi balığı cinsi hariç)

Balık çok sık değişir.

Otuz. Doksan, hatta yüz seksen derecelik dönüşler yapar.

Nereye gitmek istediğini bilir mi bari?

Evet aynı anda birçok yöne gitmek ister.

Bazı yetenekli balıklar, kendini akıntıya bırakarak akıntıya karşı yüzme gibi bir mucizeyi başarırlar.

Bu mistik bir şeydir.

Havadaki kuştan daha mutlu olmayan balık (...) ara sıra sudan sıkmak da ister.

Havalara girer. Ayağına ayakkabılar geçirir.

Ayakları çok hassas oluğundan ayakkabı ayağını vurur.

Balıkların yarım numara büyük ayakkabı almaları tavsiye edilir. Balık yumuşak biraz da büyük ayakkabılarından tanınır. Bunun dışında kimseye benzemez.

Ama büyük bir balık cinsine az çok benzer; hiç fark etmediniz mi? (Sayfa 61- ..)

* Terazinin Hüznü ve Burçlar - J.A. Bernard -Metis Yay. İst. 1990

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Astrologlara göre, insanın "yıldız haritası"nı yani akıbetini doğduğu gün kadar “yükselen burcu” yani “doğum saatinde, doğu ufkundan yükselen yıldızı” belirliyor.

Tayyip Bey 26 şubat 1954'te doğmuş.

Doğum saatini , "yükselenini" bilen yok. Soracak aile büyüğü de yok..

"Yıldız Haritası"nı bir Allah biliyor...

Bir de Kozmik Odayı yağma edenin arkasındakiler.